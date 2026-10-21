Trasporti, costi in corsa: la logistica perde margini

Il fatturato cresce, i margini non tengono il passo. È la fotografia della logistica italiana scattata dall’Osservatorio Freight Insights, istituito dal MOST e dalla Fondazione CSELI e presentato a Roma in occasione dell’11° Forum internazionale di Conftrasporto-Confcommercio. Le imprese del trasporto hanno raggiunto un fatturato di 96 miliardi di euro, ma l’aumento dei costi operativi, la congestione delle infrastrutture e le tensioni internazionali continuano a erodere la redditività.

I numeri dello studio misurano la pressione accumulata dal 2019 al 2026: il costo del denaro è aumentato del 111%, quello dell’energia elettrica del 73%, il gasolio del 30% e la manodopera del 18%.

«Mai come quest’anno emerge con forza il ruolo strategico di trasporti e logistica per la competitività e lo sviluppo dell’intero sistema economico», osserva Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio. Tra le criticità indica il caro energia, l’ETS, i ritardi nella digitalizzazione e le incertezze geopolitiche, chiedendo interventi immediati e politiche di sistema di lungo periodo.

Strada, il conto della congestione

Il trasporto stradale resta centrale per l’economia italiana: nel 2025 ha superato i 31 miliardi di tonnellate-chilometro. Ma la saturazione della rete, soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, costa agli operatori del trasporto pesante oltre un miliardo di euro l’anno. Considerando tutti i veicoli, leggeri e pesanti, il conto nazionale della congestione sfiora i 5 miliardi. A questo si aggiunge la carenza di conducenti professionali, stimata in oltre 30mila unità nei prossimi anni.

Navi, rotte più lunghe e costi ETS

Sul fronte marittimo, le deviazioni delle rotte commerciali legate alla crisi di Suez allungano di circa due settimane i tempi di navigazione verso i porti italiani. Il rischio è perdere traffici a favore degli scali del Nord Europa. Il segmento Ro-Ro, dopo essere cresciuto del 12% tra il 2018 e il 2025, ha registrato una flessione dell’1% nell’ultimo anno.

Pesano anche gli oneri ambientali: carburante ed ETS arrivano a rappresentare oltre la metà dei costi operativi dei collegamenti marittimi con le isole. Un aggravio che, secondo l’Osservatorio, può favorire il ritorno delle merci sulla strada anziché incentivare l’intermodalità.

Ferrovia in frenata, digitale in ritardo

Le difficoltà riguardano anche il trasporto ferroviario merci, penalizzato dai cantieri e dalle rigidità operative. Nel primo semestre del 2026 i treni-chilometro sono diminuiti dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il cargo aereo mostra invece un andamento complessivamente positivo, con alcune eccezioni tra cui Malpensa.

La digitalizzazione resta una delle leve per recuperare efficienza. Secondo lo studio, l’impiego di tecnologie per il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture potrebbe generare risparmi vicini a 7 miliardi di euro. Altri 18 miliardi potrebbero arrivare dalla digitalizzazione di documenti, pratiche amministrative e operazioni logistiche. Per le procedure portuali informatizzate, il risparmio potenziale è stimato in 160 milioni di euro l’anno.

Il nodo, dunque, è trasformare questi margini di efficienza in interventi concreti, mentre i costi comprimono la redditività e i ritardi infrastrutturali incidono sulla competitività dell’intero sistema produttivo.