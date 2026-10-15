Trasporto merci su ferro: persi oltre 55 mila treni dal 2021

Il trasporto ferroviario delle merci in Italia continua a perdere terreno. Secondo la “Carta dell’Ultimo Miglio Ferroviario 2026” presentata dall’Associazione Fermerci alla Green Logistics Expo di Padova, nel 2025 i 205 impianti di ultimo miglio analizzati (terminal, interporti, porti raccordati e fasci di binari privati) hanno movimentato 329.388 treni, il 4,5% in meno rispetto ai 345.024 del 2024. Il confronto con il 2021, anno di picco con 384.863 convogli, evidenzia una perdita di oltre 55 mila treni, pari al 14,4%. I traffici risultano inferiori anche rispetto al 2018 (-5,2%).

Il calo interessa tutte le tipologie di impianto. I terminal merci sono scesi da 117.900 a 110.478 treni (-6,3%), i fasci di binari privati da 59.836 a 55.808 (-6,7%), gli interporti da 77.840 a 76.429 (-1,8%) e i porti raccordati da 46.233 a 44.944 (-2,8%). Circa il 70% dei treni si concentra nel 38% degli impianti, mentre terminal e interporti, pur rappresentando solo 58 dei 205 siti, movimentano insieme circa il 57% dei traffici. I terminal merci, con un traffico medio di 3.249 treni annui per impianto (indice di intensità 2,02), e gli interporti (3.185 treni medi, indice 1,98) emergono come i nodi a più alta intensità, a fronte di un valore medio complessivo di 1.607 treni per impianto.

Forte anche il divario Nord-Sud. Il Nord concentra circa l’85% dei treni (279.946) e il 72% degli impianti. In testa Lombardia (65.153 convogli, 20%), Friuli-Venezia Giulia (50.432, 15%) e Veneto (40.441, 12%), seguite da Piemonte ed Emilia-Romagna (entrambe intorno all’11%). Nel Mezzogiorno e nelle Isole i volumi restano più contenuti (circa 9%), anche se alcune regioni come la Calabria mostrano un’elevata intensità di utilizzo per impianto (oltre 2.200 treni in media). A livello settoriale, Transportation & Logistics concentra 222.683 treni nel 2025 (67,6% del totale), mentre automotive (-45% dal 2018), chimica (-30%) e agroalimentare (-27%) registrano le contrazioni più marcate.

A pesare sulla competitività del settore sono gli extra-costi di accesso alla rete e di manovra dell’ultimo miglio, stimati tra 100 e 110 milioni di euro l’anno rispetto al trasporto stradale (circa 9-10% del costo ferroviario terminal-to-terminal). In media le imprese pagano 518 euro per treno (media ponderata), con punte intorno ai 700 euro nei porti e circa 406 euro negli inland terminal. Il contributo alla manovra ferroviaria portuale previsto dalla legge di Bilancio 2025 (fino a 6 milioni di euro l’anno) è ancora in attesa del decreto attuativo e coprirebbe solo circa il 25% dei costi nei soli scali marittimi.

Dal punto di vista ambientale, il trasporto su ferro ha consentito nel 2025 di risparmiare circa 1,6 milioni di tonnellate di CO₂ (pari al 4% dell’obiettivo nazionale di riduzione per i trasporti al 2030) e circa 670 milioni di litri di carburante, equivalenti a 7,3 milioni di tragitti di mezzi pesanti. Ogni treno genera in media un risparmio di circa 3.800 litri di diesel e 10 tonnellate di CO₂.

«In quattro anni abbiamo perso oltre 55 mila treni negli impianti di ultimo miglio, un arretramento che rischia di compromettere la competitività dell’intero sistema logistico nazionale. A fronte degli importanti investimenti infrastrutturali in corso, è necessario creare le condizioni affinché la maggiore capacità della rete si traduca in un effettivo incremento dei traffici. Servono misure strutturali di sostegno ai servizi, a partire dalla piena attuazione degli incentivi alla manovra ferroviaria portuale», ha dichiarato Giuseppe Rizzi, direttore generale di Fermerci.

Il rapporto, elaborato con il contributo dei principali operatori del settore e basato prevalentemente sui dati di Rete Ferroviaria Italiana, conferma le difficoltà di un comparto strategico per la decarbonizzazione e la logistica nazionale, già colpito da contesti geopolitici, interruzioni legate ai cantieri PNRR e costi energetici.