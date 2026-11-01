La Turchia accelera sui progetti ferroviari per collegare Europa e Cina

La Turchia accelera su progetti ferroviari da circa 10 miliardi di dollari per collegare Cina ed Europa entro il 2031. Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, infatti, Ankara punta a diventare un polo logistico internazionale in un contesto dove guerre e tensioni geopolitiche compromettono le rotte tradizionali. Al centro del piano c’è il Middle Corridor, che attraversa Asia centrale, mar Caspio, Caucaso meridionale e territorio turco.

L’invasione dell’Ucraina ha penalizzato i collegamenti via Russia mentre l’instabilità negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandab alimenta i timori sulla sicurezza marittima. Il ministro dei Trasporti Abdulkadir Uraloğlu prevede entro il 2030-2031 un corridoio continuo di oltre 2mila chilometri, con una capacità annua di 30 milioni di tonnellate.

Il progetto chiave consiste nella realizzazione di una linea di 127 chilometri a nord di Istanbul, attraverso il ponte Yavuz Sultan Selim, per collegare aree industriali e aeroporti sulle due sponde del Bosforo. Il valore stimato è di circa 8 miliardi di dollari: le offerte tecniche sono attese per il prossimo 11 novembre e i finanziamenti dovrebbero provenire da Banca mondiale, Banca asiatica di sviluppo e Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture. I lavori dovrebbero durare circa quattro-cinque anni e portare la capacità merci del Bosforo da 3 a 50 milioni di tonnellate annue. Oggi il tunnel Marmaray, usato soprattutto dai passeggeri, accoglie appena quattro treni merci al giorno.

Sul fronte europeo, lo scorso 9 ottobre è stata inaugurata la tratta di 153 chilometri che unisce Çerkezköy e Kapıkule, al confine bulgaro, sostenuta da 275 milioni di euro di fondi dell’Unione Europea. Il completamento del percorso fino a Istanbul, lungo 229 chilometri, è previsto entro il 2028: la capacità merci, in questo modo, dovrebbe salire da 1,5 a 9,5 milioni di tonnellate l’anno.

La commissaria europea per l’Allargamento e la Politica Europea di Vicinato, Marta Kos, ha indicato l’obiettivo di mobilitare fino a 12 miliardi di euro per il Middle Corridor. A questo proposito la Banca mondiale stima che 25 miliardi di dollari per le infrastrutture principali e altri 30 per progetti complementari potrebbero più che triplicare i volumi e dimezzare i tempi di transito entro il 2040. In Turchia, però, nel 2024 la ferrovia copriva solo il 3,5% del trasporto merci interno.

Ankara promuove anche la Development Road, rete da 25 miliardi di dollari che collegherebbe il porto iracheno di Grand Faw alla Turchia e all’Europa con ferrovie, autostrade e infrastrutture energetiche. L’intesa con Baghdad prevede di finanziare i lavori delle imprese turche con i proventi del petrolio iracheno ma attende il via libera del Parlamento. Uraloğlu auspica l’avvio il prossimo anno e il completamento in cinque anni, con un contributo all’economia turca stimato in 55 miliardi di dollari in un decennio.

Il ministro giudica invece come “nato morto” il Corridoio India-Medio Oriente-Europa (Imec), sostenuto dagli Stati Uniti, a causa della forte instabilità regionale. La Turchia punta, inoltre, al ripristino della ferrovia dell’Hegiaz verso Siria, Giordania e Arabia Saudita, con possibili estensioni all’Oman. Perché sia possibile raggiungere l’Arabia Saudita servirebbero, tuttavia, almeno cinque anni di lavori.

Un altro collegamento proposto attraverserebbe il Nakhchivan e l’Armenia meridionale: Ankara e Baku lo definiscono il “corridoio di Zangezur” nell’ambito dell’iniziativa mediata dagli Stati Uniti “Trump Route for International Peace and Prosperity”. Resta in ogni caso da definire il nodo amministrativo: “Il problema principale, oggi e in futuro, è rappresentato dalla burocrazia”, avverte Uraloğlu. Un migliore coordinamento delle attività potrebbe ridurre a soli 14 giorni le consegne tra Cina e Londra.