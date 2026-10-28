Zona industriale russa a Suez, l’Egitto accelera

Genova – I governi di Egitto e Russia intendono intensificare i preparativi per l’avvio della zona industriale russa all’interno della Zona economica speciale del Canale di Suez. Le misure per accelerare l’attuazione del progetto sono state discusse dal ministro degli Affari esteri egiziano, Badr Abdelatty, e da Maksim Oreshkin, vice capo dell’amministrazione presidenziale russa e rappresentante speciale del presidente Vladimir Putin per la cooperazione economica e finanziaria con i Paesi Brics. A darne notizia è la televisione egiziana Sada El-Balad.

I partecipanti all’incontro hanno dedicato particolare attenzione alla selezione di uno sviluppatore industriale russo, nonché alla valorizzazione delle opportunità offerte dal progetto per incrementare gli investimenti industriali e commerciali tra i due Paesi. Inoltre, le parti hanno esaminato le prospettive di espansione della cooperazione nei settori dell’industria pesante, di quella automobilistica, delle tecnologie per la trasformazione digitale e dell’Intelligenza artificiale.

Questi ambiti mirano a favorire il trasferimento di competenze e la localizzazione delle tecnologie, aprendo al contempo nuove opportunità di partenariato tra Egitto e Russia in settori tecnologici prioritari. In precedenza era stato reso noto che, per l’insediamento nell’area, sarà data priorità alle imprese i cui prodotti risultano maggiormente richiesti sui mercati dell’area. Un vantaggio fondamentale del progetto risiede nel suo ruolo di polo strategico per l’accesso ai mercati del Medio Oriente, dell’Africa e di altre aree.