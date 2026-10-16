A.P. Moller Capital acquisisce Portek da Mitsui

A.P. Moller Capital ha firmato un accordo per acquisire il 100% di Portek International, operatore portuale e società di ingegneria con sede a Singapore, dal gruppo giapponese Mitsui & Co. L’operazione, annunciata il 15 ottobre, sarà realizzata attraverso il fondo Emerging Markets Infrastructure Fund II (EMIF II). I termini finanziari non sono stati resi noti.

Portek, fondata nel 1988, detiene partecipazioni in sette terminal multipurpose situati in Algeria, Gabon, Indonesia, Lettonia, Malta e Vietnam. Il portafoglio gestisce ogni anno circa sette milioni di tonnellate di rinfuse, 700.000 container e 90.000 veicoli, impiegando circa 1.400 persone tra le operazioni e la sede centrale. La società offre anche servizi di ingegneria portuale, operazioni e manutenzione, principalmente da Singapore e Indonesia.

Secondo A.P. Moller Capital, Portek rappresenta una piattaforma differenziata con posizioni consolidate sui mercati di riferimento. Il partner Semih Gökmen ha dichiarato che l’azienda «si adatta bene alla nostra strategia di investimento e alla filosofia di ownership attiva», sottolineando il portafoglio diversificato di operazioni portuali al servizio di importanti flussi commerciali su tre continenti.

L’acquisizione completa gli investimenti già realizzati dal fondo in AC Logistics (Filippine) e Bergé Logistics (Spagna e America Latina), oltre agli accordi recenti per quote di maggioranza in Globex Investissement e Euroports. Il completamento dell’operazione è subordinato alle consuete condizioni di chiusura, comprese le autorizzazioni regolatorie e di terzi.

A.P. Moller Capital, braccio di investimento in infrastrutture del gruppo A.P. Moller, intende lavorare a stretto contatto con i team locali di Portek per potenziare le capacità esistenti e supportare la prossima fase di sviluppo, con particolare attenzione a performance operative e riduzione delle emissioni.