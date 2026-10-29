Contship, accordo per l’acquisizione di Tarros. Pisano: “Ora via al confronto con le parti”

Il gran premio delle banchine è finito. Nella corsa per il futuro di Tarros, Contship ha tagliato il traguardo per prima. E ieri, attraverso la controllata Sogemar, ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione del gruppo guidato da Alberto Musso. Il closing, atteso entro la fine dell’anno, resta subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti. Tra queste, anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: «Nei prossimi giorni inizieremo il confronto con entrambe le parti», annuncia il presidente Bruno Pisano.

L’intesa, che riguarda l’acquisizione del gruppo Tarros nel suo complesso, è stata ufficializzata il 28 ottobre. Pochi minuti dopo l’annuncio, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha definito l’operazione un «passaggio importante per il futuro del porto». Un’occasione, ha spiegato, per «aprire nuove prospettive di sviluppo e valorizzare le potenzialità del sistema portuale spezzino», facendo in modo che «la crescita delle attività dello scalo continui a generare opportunità economiche e lavorative per tutto il territorio». Con una condizione, però: «È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla tutele dei livelli occupazionali e sulle garanzie relative agli investimenti».

Tasti sui quali hanno insistito anche i sindacati. «Lo sviluppo industriale deve andare di pari passo con la tutela del lavoro – ha rilevato il segretario della Uiltrasporti, Marco Furletti –. È indispensabile che l’operazione garantisca la piena salvaguardia dell’occupazione, dei redditi e dei diritti dei lavoratori coinvolti». Sulla stessa linea la Fit-Cisl, con Francesco Tartarini: «Vigileremo affinché questo percorso di integrazione si traduca in una prospettiva di stabilità e sviluppo per i lavoratori coinvolti, ponendo al centro la tutela dell’occupazione e la valorizzazione delle competenze presenti sul territorio». In questa fase, ha aggiunto il segretario generale della Filt-Cgil Stefano Bettalli, «rimane determinante un’attenta gestione della società da parte dell’attuale management: l’azienda deve continuare a essere governata; i lavoratori, già preoccupati della cessione, devono poter percepire che le cose vanno avanti come se nulla fosse».

Il 29 ottobre in Via delle Casermette è prevista una riunione dei dipendenti. Presto anche i sindacati chiederanno un incontro alla dirigenza. Mentre sul fronte istituzionale si apre la fase delle valutazioni sull’operazione che coinvolgerà le autorità competenti, tra cui antitrust e Golden Power. «Anche noi siamo tra coloro che accompagneranno e valuteranno i termini dell’accordo», ribadisce il presidente dell’Autorità portuale. Tarros, infatti, dispone di una concessione di lungo termine e, ogni volta che cambia l’assetto societario o intervengono modifiche sostanziali, gli aspetti legati al rapporto concessorio devono essere riverificati. «Il signing è un passaggio importante, ma è solo l’inizio di un percorso lungo e impegnativo – conclude Pisano –. Siamo soddisfatti nel vedere che Contship si impegni ulteriormente con importanti investimenti nel nostro porto e vada a raccogliere l’eredità di Tarros, uno dei primi operatori a credere nelle potenzialità dello scalo».