Adani sbarca ad Algeciras: il colosso indiano compra Evos e conquista l’Europa dei carburanti

Il gigante indiano Adani Ports and Special Economic Zone (Apsez) mette a segno un colpo da 2,56 miliardi di euro. Ha acquistato il 100% di Evos, il secondo operatore indipendente europeo nello stoccaggio di prodotti liquidi, facendo il suo ingresso nel cuore strategico del Mediterraneo e nei grandi hub del Nord Europa. L’operazione, conclusa con il fondo Igneo Infrastructure Partners, porta sotto il controllo indiano anche il terminal di Algeciras, uno dei principali scali del porto andaluso per il rifornimento di carburanti marittimi.

Evos gestisce otto terminal in cinque Paesi: Paesi Bassi (Amsterdam Est e Ovest, Rotterdam e Terneuzen), Belgio (Gand), Germania (Amburgo), Malta e Spagna. Nel complesso dispone di 6,3 milioni di metri cubi di capacità di stoccaggio, distribuiti in 452 depositi, e di 63 ormeggi per navi e chiatte. Nel 2025 ha movimentato 37 milioni di tonnellate di prodotti tra combustibili convenzionali, prodotti di transizione e carburanti sostenibili per l’aviazione (Saf), realizzando un fatturato di 392 milioni di euro e un Ebitda di 219 milioni, con un margine del 56%. Numeri che Adani considera particolarmente interessanti per gli elevati margini, la prevedibilità dei flussi di cassa e i contratti indicizzati all’inflazione.

Il tassello più interessante per il Mediterraneo è la presenza ad Algeciras. Il terminal di Isla Verde Exterior, operativo dal 2013, dispone di 22 serbatoi e 403 mila metri cubi di capacità. Movimenta carburanti per uso marittimo, metanolo e biodiesel e serve clienti come Moeve (ex Cepsa). La posizione all’imbocco dello Stretto di Gibilterra ne fa uno snodo naturale per i flussi energetici tra Atlantico e Mediterraneo. Con questa acquisizione Adani entra nel mercato spagnolo e si insedia lungo una delle rotte marittime più trafficate al mondo, in una fase in cui l’Europa sta accelerando la transizione energetica.

Karan Adani, amministratore delegato del gruppo, ha dichiarato: «Evos ci dà una presenza significativa negli hub chiave dei prodotti energetici e dello stoccaggio di liquidi alla rinfusa. Siamo entusiasti di collaborare con l’Europa nella sua transizione energetica, mantenendo la prudenza finanziaria che caratterizza la nostra crescita». L’operazione è interamente in contanti e finanziata a debito: la banca giapponese MUFG ha messo a disposizione un finanziamento fino a 2,8 miliardi di euro. Il closing resta subordinato alle autorizzazioni regolamentari e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Adani Ports, che già gestisce 15 impianti nel subcontinente indiano e movimenta oltre un quarto del traffico merci del Paese, arriverà così a controllare 28 porti e terminal in dieci Paesi. Il gruppo Adani, che nel 2025 ha registrato un fatturato superiore a 30 miliardi di euro, rafforza la propria presenza internazionale in un settore, quello dello stoccaggio energetico, destinato ad assumere un peso crescente negli equilibri del commercio mondiale. Algeciras diventa così un tassello della strategia indiana per conquistare spazio nel mercato europeo dell’energia.