Allarme bomba su un traghetto al Pireo, evacuati 875 passeggeri

Dopo una telefonata anonima sono scattati i controlli sul Blue Star 1

Il porto del Pireo (foto d'archivio)

Ultimo aggiornamento 9 novembre 2026 - 20:09

Le autorità greche hanno ordinato l’evacuazione degli 875 passeggeri saliti a bordo del traghetto ‘Blue Star 1‘, ancorato al porto del Pireo, per effettuare i dovuti controlli a seguito di una segnalazione anonima di un presunto ordigno esplosivo piazzato nella nave passeggeri. Lo riporta l’emittente statale Ert.

Stando alle informazioni a disposizione, uno sconosciuto avrebbe telefonato a un passeggero della nave, avvertendolo che stava per esplodere una bomba. Il passeggero ha immediatamente informato l’equipaggio e successivamente sono state allertate le autorità portuali. La nave era in partenza per le isole del Dodecanneso con destinazione finale Rodi.

Per motivi di sicurezza, sono stati fatti sbarcare tutti gli 875 passeggeri e i membri dell’equipaggio. Sul posto è in corso un’ispezione da parte di una squadra di artificieri, con la collaborazione di funzionari della Guardia costiera, al fine di accertare se la minaccia sia fondata. Fino al completamento dei controlli previsti, la partenza della nave rimane in sospeso.

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