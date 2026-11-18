Nuova operazione di respiro internazionale nel settore della logistica portuale italiana. Il gruppo armatoriale Nova Marine Carriers, realtà di primo piano dello shipping internazionale con quartier generale a Lugano, ha acquisito una partecipazione pari al 25% in Terminal Nord S.p.A., operatore terminalistico attivo nel Porto di Ravenna e controllato dal Gruppo Sapir. L’operazione è stata finalizzata attraverso Sider Navi S.r.l., la sub-holding italiana del gruppo elvetico, segnando un passo significativo verso la creazione di una filiera logistica sempre più integrata lungo la dorsale adriatica.

L’ingresso di Nova Marine nell’azionariato di Terminal Nord nasce infatti da una strategia industriale condivisa tra le due realtà: offrire ai clienti soluzioni logistiche complete, capaci di saldare in un unico flusso il trasporto marittimo e le operazioni di terminalizzazione a terra. L’obiettivo dichiarato è generare nuove sinergie operative per sostenere la crescita, la competitività e l’attrattività dello scalo ravennate nel breve e medio termine.

Sul piano della governance e dell’operatività quotidiana, l’accordo delinea una chiara ripartizione dei ruoli per massimizzare le rispettive competenze. Da un lato, il Gruppo Sapir – azionista di maggioranza e principale realtà imprenditoriale attiva nello scalo di Ravenna – continuerà a garantire la solida dotazione infrastrutturale, oltre alla gestione operativa, amministrativa e istituzionale del terminal. Dall’altro, Nova Marine affiancherà il socio di maggioranza mettendo a disposizione il proprio know-how nello shipping internazionale e assumendo direttamente la responsabilità di coordinare lo sviluppo commerciale di Terminal Nord.

L’alleanza viene accolta dai vertici delle due società come un vero e proprio acceleratore per lo sviluppo dell’intero comparto logistico locale. «Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso del Gruppo Nova Marine nell’azionariato di Terminal Nord», ha dichiarato Riccardo Sabadini, Presidente di Terminal Nord S.p.A. e di Sapir S.p.A. «Questa operazione unisce le consolidate capacità operative e infrastrutturali del nostro Gruppo con la profonda conoscenza dei mercati marittimi internazionali di un operatore di primo piano come Nova Marine. È una partnership industriale che guarda al futuro del Porto di Ravenna, nata per rafforzare ulteriormente l’attrattività del terminal, creare nuove opportunità di sviluppo e rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dei clienti e dell’intera catena logistica».

Dello stesso avviso Vincenzo Romeo, Amministratore Delegato di Nova Marine Carriers, che sottolinea la valenza strategica dell’investimento per la società elvetica: «L’ingresso in Terminal Nord rappresenta un passaggio strategico fondamentale nel percorso di crescita e consolidamento del Gruppo Nova Marine Carriers. Siamo estremamente motivati dalle opportunità che nascono da questa ulteriore collaborazione con un partner come Sapir S.p.A. Metteremo a disposizione il nostro network globale, la nostra flotta e la nostra esperienza nel trasporto di rinfuse secche (dry bulk) e di altre categorie merceologiche per valorizzare ulteriormente il potenziale di un terminal strategico per l’intera area adriatica».

Con questa intesa, il porto di Ravenna consolida il proprio posizionamento come hub di riferimento per i traffici commerciali dell’Adriatico, puntando sull’integrazione verticale tra armatori e terminalisti per intercettare nuovi flussi di merce su scala internazionale.