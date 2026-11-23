Cominceranno a dicembre e andranno avanti per 180 giorni i lavori di demolizione all’ex Tubimar al porto di Ancona. L’area, devastata da un incendio nel settembre del 2020, una volta completata l’opera di demolizione verrà trasformata in un nuovo polo di Ferretti Group per la realizzazione di superyacht.

I lavori, presentati con una conferenza stampa, dovranno terminare da contratto entro sei mesi dalla consegna alla ditta appaltatrice e interesseranno un’area di 25mila metri quadri per la demolizione totale dei padiglioni che non sono più recuperabili. All’interno lavoreranno sei operai. Il cantiere è stato affidato alla ditta Aseco. “Una fase importante per il nostro ente e per il porto di Ancona perché si elimina una volumetria che non può essere più utilizzata che ad oggi costituisce degrado – ha affermato Marco Brugiapaglia, Responsabile unico del progetto per l’intervento di demolizione, funzionario responsabile dell’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico centrale. – Inoltre si volta pagina perché si chiude l’epoca in cui l’area era stata adibita per tanti anni alla produzione di tubi e alla zincatura dei tubi”.

Per quanto riguarda i tempi – 180 giorni a partire dall’11 novembre – Luca Sterlacchini, direttore dei lavori e funzionario incaricato dell’Autorità portuale, ha sottolineato che se dovessero emergere delle “specificità che richiedono una potenziale sospensione d’accordo, con il responsabile del procedimento gestiremo anche queste problematiche”. Al momento, ha aggiunto, “non abbiamo pensieri che possono compromettere la durata contrattuale”.