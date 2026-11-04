Aponte a Genova: incontro in Authority sul piano regolatore

Una riunione di alcune ore con il presidente del porto Matteo Paroli, il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi e il governatore ligure Marco Bucci. Gianluigi Aponte è arrivato a Genova nella sede dell’Autorità portuale in tarda mattinata.

L’incontro al vertice nella sede del porto rientra nella lunga serie di confronti che Paroli sta organizzando in questi giorni sul Piano regolatore portuale di Genova. Associazioni e operatori sono chiamati a esprimersi sui diversi scenari prospettati dal documento che sta preparando l’Authority.