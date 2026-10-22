Avena (Confindustria): “Serve un patto per guidare il cambiamento in porto alla Spezia”

Il porto della Spezia è alla vigilia di grandi cambiamenti. Investimenti pubblici e privati, sia nel settore commerciale sia in quello crocieristico, si preparano a ridisegnare lo skyline dello scalo. E, secondo il vicepresidente di Confindustria La Spezia Salvatore Avena, “richiedono una strategia condivisa” e un “patto per guidare il cambiamento”.

Avena cita le opere previste dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, come i dragaggi, e gli interventi di La Spezia Container Terminal e Tarros: “Non si tratta soltanto di ampliare strutture e servizi, ma di creare nuove condizioni di crescita per imprese, lavoratori e comunità locale”. Ora aggiunge, la comunità portuale dovrà “tradurre questa forza in una visione condivisa, capace di integrare infrastrutture, industria, logistica, lavoro e innovazione!.

La centralità della sfida è confermata dai numeri. Secondo il Centro Studi di Confindustria, l’economia del mare genera il 17,4% del valore aggiunto provinciale, collocando La Spezia ai vertici nazionali. Il porto commerciale e la filiera logistica “sono quindi fattori essenziali per l’occupazione, la competitività delle imprese e la capacità del territorio di attrarre nuovi investimenti”, evidenzia ancora il vicepresidente degli Industriali spezzini. Che, subito dopo, aggiunge: “L’ottimismo, tuttavia, deve accompagnarsi alla responsabilità. Le infrastrutture sono estremamente importanti per lo sviluppo ma, da sole, non garantiscono il successo: occorre collegare porto, retroporto e rete logistica, accelerare la digitalizzazione, migliorare i servizi e investire nelle competenze”.

All’atto pratico, la nuova fase richiederà coordinamento e programmazione per assicurare la continuità delle attività, contenere le interferenze e salvaguardare l’efficienza. “Il porto che nascerà non potrà appartenere a pochi – conclude -, dovrà essere la casa di tutti e per tutti, aperta, inclusiva e capace di distribuire opportunità, lavoro e valore all’intera comunità portuale e al territorio. Questa è la sfida: trasformare risorse, progetti e competenze in un patto concreto, fondato su tempi certi, responsabilità chiare e impegni verificabili”.