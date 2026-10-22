Avena (Confindustria): “Serve un patto per guidare il cambiamento in porto alla Spezia”

Il vicepresidente dell'associazione ha voluto chiamare la comunità dello scalo alla coesione alla vigilia di interventi importanti

Salvatore Avena, segretario generale delle associazioni del porto della Spezia
Salvatore Avena, segretario generale delle associazioni del porto della Spezia

Ultimo aggiornamento 22 ottobre 2026 - 20:40

Il porto della Spezia è alla vigilia di grandi cambiamenti. Investimenti pubblici e privati, sia nel settore commerciale sia in quello crocieristico, si preparano a ridisegnare lo skyline dello scalo. E, secondo il vicepresidente di Confindustria La Spezia Salvatore Avena, “richiedono una strategia condivisa” e un “patto per guidare il cambiamento”.

Avena cita le opere previste dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, come i dragaggi, e gli interventi di La Spezia Container Terminal e Tarros: “Non si tratta soltanto di ampliare strutture e servizi, ma di creare nuove condizioni di crescita per imprese, lavoratori e comunità locale”. Ora aggiunge, la comunità portuale dovrà “tradurre questa forza in una visione condivisa, capace di integrare infrastrutture, industria, logistica, lavoro e innovazione!.

La centralità della sfida è confermata dai numeri. Secondo il Centro Studi di Confindustria, l’economia del mare genera il 17,4% del valore aggiunto provinciale, collocando La Spezia ai vertici nazionali. Il porto commerciale e la filiera logistica “sono quindi fattori essenziali per l’occupazione, la competitività delle imprese e la capacità del territorio di attrarre nuovi investimenti”, evidenzia ancora il vicepresidente degli Industriali spezzini. Che, subito dopo, aggiunge: “L’ottimismo, tuttavia, deve accompagnarsi alla responsabilità. Le infrastrutture sono estremamente importanti per lo sviluppo ma, da sole, non garantiscono il successo: occorre collegare porto, retroporto e rete logistica, accelerare la digitalizzazione, migliorare i servizi e investire nelle competenze”.

All’atto pratico, la nuova fase richiederà coordinamento e programmazione per assicurare la continuità delle attività, contenere le interferenze e salvaguardare l’efficienza. “Il porto che nascerà non potrà appartenere a pochi – conclude -, dovrà essere la casa di tutti e per tutti, aperta, inclusiva e capace di distribuire opportunità, lavoro e valore all’intera comunità portuale e al territorio. Questa è la sfida: trasformare risorse, progetti e competenze in un patto concreto, fondato su tempi certi, responsabilità chiare e impegni verificabili”.

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