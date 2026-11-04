Baker Hughes e Msc insieme a Piombino: hub da 50 milioni nel porto

Il porto di Piombino si prepara a un nuovo capitolo industriale. L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di due aree portuali per oltre 200 mila metri quadrati (precisamente 209.465 mq nella Darsena Nord, di cui 95.408 già urbanizzati e 114.057 sull’ex parco minerali), su istanza presentata a metà settembre da Mvn Srl, società controllata dal gruppo Msc. La concessione, della durata di trent’anni, prevede un canone annuo base di circa 465 mila euro, soggetto a rilancio, con esenzione dall’addizionale regionale.

Dietro l’operazione c’è Baker Hughes (in Toscana nota come Nuovo Pignone), di cui Mvn è partner logistico. L’obiettivo è realizzare un polo di assemblaggio e logistica per grandi moduli industriali destinati al settore energetico, da affiancare (e non sostituire) allo stabilimento di Avenza di Carrara, oggi saturo. L’investimento è stimato intorno ai 50 milioni di euro. Secondo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, le ricadute occupazionali potrebbero andare da 300 a 1.000 posti di lavoro diretti e indiretti, con richiesta di competenze locali ad alto contenuto tecnologico.

Giani ha sottolineato che l’istanza non è casuale, ma frutto di un lavoro congiunto per attrarre investimenti di Baker Hughes, già presente in Toscana con oltre 7.000 addetti tra Firenze, Massa e Avenza. «Si tratta di un investimento industriale e logistico di grandi dimensioni – ha dichiarato – a complemento di una catena di ricerca, ingegneria e produzione made in Tuscany». Non è la prima volta che il gruppo guarda a Piombino: tentativi nel 2014 e nel 2019 non andarono a buon fine per ritardi infrastrutturali. Ora le condizioni sono più propizie, ma Giani avverte: le procedure devono essere rapide, altrimenti le commesse potrebbero andare altrove.

La notizia trova conferma su diverse testate locali, che riportano coerentemente i dettagli dell’avviso e le dichiarazioni regionali. Resta aperta la procedura competitiva e i passaggi autorizzativi, con scadenza indicativa ad aprile 2027 per alcune questioni pendenti sull’area. Per Piombino, da tempo in cerca di nuove prospettive oltre la siderurgia, si tratta di un’opportunità concreta di diversificazione e rilancio del porto come piattaforma per le grandi commesse energetiche internazionali.