Benevolo: “Ravenna soffre la guerra nel Mar Nero. Reagiamo con la flessibilità dei traffici”

I porti dell’Alto Adriatico, un tempo più decentrati rispetto ai grandi flussi europei, subiscono da qualche tempo le fibrillazioni della congiuntura internazionale, dal conflitto in Ucraina al ridisegnarsi delle rotte per gli approvvigionamenti. Ne sa qualcosa, in positivo e in negativo, Ravenna, capitale italiana del mare 2026, il cui porto è salito metaforicamente sulle montagne russe: dal principio dell’anno fino a settembre scorso i traffici sono complessivamente positivi (+1,4 per cento), ma negli ultimi due mesi (agosto e settembre) all’improvviso hanno avuto contraccolpi negativi con rispettivamente -20 e -9 per cento. A spiegare che cosa sta succedendo è Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale.

«In realtà non siamo stati colti di sorpresa. Si tratta di dinamiche industriali, fiscali e energetiche che seguivamo e che hanno poco a che fare col porto. Il settore industriale non è più come prima. Il distretto della ceramica ha grossi problemi e noi ne movimentiamo il 90 per cento della materia prima. Sconta la concorrenza di Spagna e Turchia e il costo dell’energia».

È in sofferenza anche l’agroalimentare. C’entrano le navi cargo colpite nel Mar Nero, alcune dirette a Ravenna?

«Quello che passa da Romania e Bulgaria è un corridoio meno sicuro, che si sta chiudendo, rendendo più complesso l’approvvigionamento. Le navi colpite devono interrompere il viaggio e procedere alle riparazioni. Noi siamo spettatori oltre che attori. I cereali che non arrivano dall’Ucraina cominciano a arrivare dagli Stati Uniti, ma il viaggio è più lungo. Oltre a questo, scontiamo ad esempio il contingentamento di prodotti come l’acciaio, di cui vengono fatte scorte utilizzate successivamente, o il prezzo incerto delle biomasse che spingono gli acquirenti ad aspettare prima di comprare. Sono tutte dinamiche che incidono. Ma il nostro è un porto multipurpose che ha tante altre componenti che invece crescono: Autostrade del Mare, container, crociere, rinfuse liquide. La catena logistica globale procede a singhiozzo, è un momento in cui vince la flessibilità piuttosto che chi è più forte».

Il ministro Adolfo Urso,ha detto di aver candidato Ravenna come uno dei porti Ue per le materie critiche.

«Essere nel dossier non è un risultato frutto del caso, l’Authority ci ha lavorato per mesi. Abbiamo aree libere vicine, che è raro per un porto. Abbiamo già attività presenti per materiali come acciai, feldspati e prodotti chimici».

Che aree sono e come pensate di gestirle?

«Sono oltre 200 ettari. Per assegnarle non vogliamo fare uno spezzatino, ma promuovere grandi piani di investimento come un progetto per la catena del freddo nel settore agroindustriale e appunto uno per le materie critiche».

L’Alto Adriatico è al centro dell’attenzione, si torna persino a parlare dell’associazione Napa dei porti dell’area.

«Sono stato a Bruxelles con i presidenti di Venezia e Trieste, Matteo Gasparato e Marco Consalvo, e i colleghi di Fiume e Capodistria, per la presentazione di uno studio di Ispi che suggeriva al Parlamento europeo di finanziare questa macroregione riconoscendone il ruolo commerciale, ma anche militare. Porti come i nostri sono fondamentali, quello di Ravenna crea lavoro per 20mila persone, ma oltre al rilievo nazionale sono anche aree logistiche europee. Devo notare che ogni volta che si parla di nuovi disegni strategici, mi trovo sempre al fianco con Gasparato e Consalvo: per le materie prime, ma anche per il corridoio Imec il cui interesse si estende anche agli interporti di Verona e Bologna e che può dare molto al Paese. Si deve interpretare una fase complessa».

La riforma dei porti in discussione in Parlamento va in questa direzione?

«Non entro nel merito della riforma, come presidente nominato dal ministero il mio ruolo è applicare le decisioni del governo. Il mio auspicio è che possiamo avere al più presto linee operative chiare».

E per le crociere?

«Abbiamo avuto una forte crescita, anche se sottolineo che partivamo da numeri piccoli. Abbiamo un progetto innovativo e grandi investimenti in corso. La prossima primavera 2027 ci sarà l’inaugurazione del nuovo terminal, un progetto molto bello, tecnologico, sostenibile, finanziato col Pnrr, alimentato grazie all’energia fotovoltaica. Oggi movimentiamo il 2,5 per cento del mercato italiano, puntiamo a conservare questa quota e non diventare grandi come Civitavecchia, non vogliamo cambiare il nostro rapporto con il territorio»