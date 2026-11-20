La competitività dei porti italiani passa dalle infrastrutture. Non soltanto da quelle che si trovano all’interno degli scali. Se dragaggi, nuove banchine e cold ironing rappresentano le condizioni necessarie per accogliere navi più grandi, aumentare le capacità operative e affrontare la transizione energetica, la vera sfida è legata alla logistica. Collegamenti ferroviari e stradali, rapporto con le città e specializzazione dei singoli hub sono tra le priorità indicate dai presidenti delle Autorità portuali al “The Blue Economy Summit and Trade Show” organizzato da Blue Media a Genova.

Interventi sulla logistica

Il tema dell’intermodalità e delle connessioni è particolarmente evidente a Trieste, dove la competitività passa attraverso le infrastrutture. «Adesso abbiamo un masterplan finalmente realizzabile», esordisce il presidente dell’Adsp del Mare Adriatico Orientale Marco Consalvo. Il principale intervento riguarda il sistema ferroviario: «Con 200 milioni di euro completeremo la parte essenziale dell’ultimo miglio». La prospettiva, spiega, è duplice: «Da un lato, gestire e ottimizzare le strutture già esistenti; dall’altro, mettere in rete gli interporti del Friuli-Venezia Giulia».

Le connessioni sono un tema cardine anche per Ravenna e i porti della Puglia. Il numero uno dell’Adsp del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, vede nella logistica un filone da sviluppare insieme alle amministrazioni locali. Mentre Francesco Benevolo, presidente dell’Adsp del Mare Adriatico centro settentrionale, richiama la necessità di infrastrutture stradali e ferroviarie adeguate: «Sono necessarie per i collegamenti da e per il centro Europa – spiega -. Altrimenti, la merce non viaggia facilmente».

La banchina si trasformano: dai dragaggi al cold ironing

A Ravenna, tuttavia, il problema è un altro. «Ho trovato un porto incompleto, con solo metà banchine e fondali fatti», lamenta Benevolo. Adesso, «per essere competitivi», l’obiettivo è completarlo. Anche se «mancano 300 milioni di euro di investimenti». Soldi che, invece, l’Adsp del Mare Adriatico Centrale, ha recuperato. «I 100 milioni precedentemente definanziati saranno utilizzati per avviare cantieri nei porti di Ancona, Vasto, Fano, Ortona, Pescara, San Benedetto del Tronto e Pesaro», rivela il presidente Mirco Carloni. La strategia poggia su quattro direttrici: «Mitigazione dell’impatto degli scali sulle città e sull’ambiente, digitalizzazione, terminalizzazione e investimenti».

Sul fronte delle opere marittime, anche il programma illustrato dal presidente dell’Adsp del Mar Ligure Orientale Bruno Pisano è fitto. «La priorità è portare a conclusione i cantieri», dice. Quello del cold ironing alla Spezia, «per il quale l’ente punta ad avviare le prime connessioni operative durante l’inverno». Ma anche quelli dei dragaggi, sia in Liguria sia in Toscana, del waterfront e della banchina Taliercio a Marina di Carrara. «Completano il quadro, la sistemazione delle marine di Fossamastra e la riorganizzazione delle attività dei mitilicoltori».

L’obiettivo di Gioia Tauro, invece, è infrastrutturare sempre di più il sistema per consolidare il ruolo nel traffico merci. Il presidente dell’Adsp dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, prevede di superare a fine anno la soglia dei 4,5 milioni di teu, dopo aver chiuso il 2025 già oltre i 4 milioni. Per sostenere questa crescita, osserva, l’Authority sta investendo nell’elettrificazione delle banchine, «con 110 milioni di euro destinati al cold ironing», nei dragaggi, «per consentire l’approdo di navi sempre più grandi», e nello sviluppo della retroportualità. Proseguono, inoltre, i lavori sui terminal ferroviari. «Di recente, abbiamo incontrato la Regione per la costituzione di una società mista pubblico-privata che gestisca il servizio di manovra», aggiunge.

Il rapporto con le città

Lo sguardo nei presidenti, però, non poggia solo sugli scali. Se ad Ancona è prevista una riorganizzazione degli spazi per ridurre la pressione delle attività portuali sul centro storico della città, a Civitavecchia il presidente dell’Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale Raffaele Latrofa indica tra le urgenze un riassetto funzionale dell’hub. Il progetto, che si somma all’elettrificazione di otto banchine, «prevede una distinzione più netta tra l’area commerciale, crocieristica e traghetti rispetto a quella destinata alla marina e allo yachting, anche attraverso l’apertura di una nuova imboccatura a sud». Sulla scrivania rimangono anche i dossier per l’Idrogen Valley e la trasformazione di Fiumicino, dove «sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo porto: la prima fase riguarda la darsena peschereccia, mentre in prospettiva sono in programma accosti di navi da crociera di dimensioni più contenute».

Le strategie di specializzazione

Accanto alle infrastrutture fisiche, le Autorità portuali rivendicano anche strategie di specializzazione. È il caso di Taranto, che, come spiega il numero uno dell’Adsp del Mar Ionio Giovanni Gugliotti, sta attraversando una fase di diversificazione e trasformazione. «Il Piano Operativo Triennale – spiega – individua quattro direttrici: crocieristica, rilancio del traffico container, ripresa della cantieristica navale e sviluppo di un hub energetico mediterraneo». In quest’ultimo ambito, un ruolo centrale è affidato all’eolico offshore: «Il porto è stato infatti individuato dal Governo come hub nazionale per la filiera».

Una dimensione d’insieme che resta al centro della vicina Adsp dello Stretto. Il presidente Francesco Rizzo è netto: «La priorità è costruire una visione istituzionale condivisa, capace di rendere l’intera area più competitiva». In un quadro come questo, aggiunge, il completamento del porto di Tremestieri diventa fondamentale: «I lavori sono in fase avanzata, ma servirà ancora un anno e mezzo».

Da Messina a Palermo, in Sicilia Occidentale la presidente Annalisa Tardino punta invece a rafforzare l’integrazione tra gli scali assegnando a ciascuno una funzione coerente con le caratteristiche e la collocazione sull’isola. Il porto del capoluogo, anzitutto, è interessato da «un programma di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale orientato all’internazionalizzazione». A Termini Imerese e Trapani, d’altro canto, sono «già stati realizzati interventi e altri lavori sono in dirittura d’arrivo». Discorso ancora diverso per gli scali entrati di recente nel sistema, come Sciacca, Licata e Gela: «Il percorso è ancora in una fase iniziale di programmazione e riassetto organizzativo». L’obiettivo, comunque, è «fare in modo che non agiscano come realtà isolate, ma contribuiscano insieme allo sviluppo marittimo della Sicilia», conclude.