Le crociere hanno ordini fino al 2038-2039, i cantieri sono pieni e per trovare spazio sul mercato gli armatori guardano anche alla riconversione delle navi esistenti. Ma la crescita rischia di mettere sotto pressione la filiera dei fornitori. È il quadro emerso al Best di Genova dal confronto tra costruttori, società di ingegneria e imprese specializzate negli allestimenti di bordo.

«Forse un mercato così in salute non l’abbiamo mai visto», dice Riccardo Pompili, amministratore delegato di De Wave Group. «I fondamentali del business delle crociere sono ottimi e di conseguenza ne beneficia la cantieristica». Il gruppo genovese, specializzato nella realizzazione degli interni delle navi, sta attraversando una nuova fase di espansione dopo l’ingresso di un fondo italiano nel capitale.

Secondo Pompili il settore sta diventando «anticiclico». Le compagnie hanno segmentato l’offerta, aumentando la concorrenza nella costruzione degli spazi di bordo. «Gli slot per le nuove costruzioni sono occupati. I nuovi operatori guardano quindi a progetti di riconversione delle navi, in attesa di costruirne di nuove. Questo fa crescere molto il business».

Il nodo, però, è la capacità produttiva. «La filiera va a due velocità. Chi ha investito oggi è competitivo, chi è rimasto ancorato alle vecchie logiche ha perso terreno». Per De Wave la risposta passa dalle acquisizioni. «Il concetto di distretto industriale di vent’anni fa funziona meno. Le partnership funzionano, ma noi ci sentiamo più sicuri integrando fisicamente le aziende e acquisendo il loro know-how. Senza i fornitori le navi non si fanno».

Il piano per i prossimi cinque anni prevede ulteriori acquisizioni e l’integrazione di nuove competenze tecniche. Il management ha reinvestito quasi interamente i proventi della precedente operazione finanziaria, acquisendo una partecipazione intorno al 20-22%. «Crediamo nelle enormi potenzialità di questa industria», spiega Pompili. «C’è una richiesta enorme di persone di talento e lavoratori capaci, anche nei mestieri più tradizionali».

La crescita del settore è confermata da Francesco Ruisi, global passenger ship segment director di Lloyd’s Register. «Siamo a 44 milioni di passeggeri all’anno, il 20% sopra i livelli precedenti al Covid, e ci aspettiamo una crescita del 4-5% annuo». Alla domanda turistica si aggiunge la necessità di sostituire le navi più anziane. «Nel segmento ro-pax e traghetti ci sono unità che arrivano a 30-35 anni. L’età delle flotte e le nuove regole sulla decarbonizzazione spingono il mercato verso il rinnovo».

Anche Marco Ghiglione, vicepresidente di Genova Industrie Navali, vede prospettive favorevoli. «Il settore è vivo. Le crisi geopolitiche stanno modificando le rotte e gli armatori costruiscono nuovi itinerari». Per i cantieri la questione principale è rispondere alle richieste degli operatori. «Dobbiamo essere flessibili, perché gli armatori hanno bisogno di tempi sempre più ristretti».

Jan Erik Räsänen, executive director di Foreship Europe, società del gruppo Rina, conferma la saturazione della capacità produttiva. «Lavoriamo su tre fronti: nuove costruzioni, conversioni e decarbonizzazione. I cantieri sono pieni e le navi esistenti devono essere ammodernate».

Per De Wave, che lavora con Fincantieri da oltre vent’anni e ha rapporti anche con i cantieri francesi Chantiers de l’Atlantique, rispettare le consegne resta la condizione fondamentale. «L’armatore ci dice: fermo la nave tre settimane, quando riparte deve essere tutto finito. Le navi non possono andare in ritardo, non possono non partire. È questo il nostro mestiere».

l nuovo assetto azionario rappresenta per De Wave il terzo passaggio attraverso fondi di private equity. «Abbiamo affiancato alle competenze tecniche e industriali anche quelle finanziarie, ma il nostro business rimane industriale», precisa Pompili. Il nuovo investitore, di matrice italiana, prende il posto di un fondo americano. «È un partner molto radicato sul territorio, che conosce profondamente le dinamiche del mercato. Abbiamo condiviso un piano di crescita e questo ci rende più forti anche in vista delle prossime acquisizioni».