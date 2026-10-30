Mar Tirreno Settentrionale, via libera a 129 milioni di investimenti nel 2027

Novanta milioni per la banchina Ovest della Darsena Nord del porto di Piombino, quattro per il cunicolo destinato a gasdotti e oleodotti a Livorno, tre per il rifacimento del molo Ponte Capitaneria. Sono questi alcuni degli interventi che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha previsto per il 2027. “Il Piano triennale delinea con chiarezza le priorità infrastrutturali dell’Ente per il medio e lungo periodo, ma la loro realizzazione richiede risorse finanziarie adeguate – ha precisato il presidente Davide Gariglio -. La disponibilità dei fondi rappresenta una delle principali criticità, resa ancora più evidente dall’aumento dei prezzi, che ha fatto lievitare i costi di numerose opere, a partire dalla Darsena Europa”.

Il piano delle opere

Il bilancio di previsione 2027, illustrato dal segretario generale Pierpaolo Danieli e dal dirigente Simone Gagliani, ha ottenuto l’ok dell’Organismo di partenariato ed è poi stato poi approvato dal Comitato di gestione. Il valore delle spese previste è di 129 milioni di euro. La quota principale – oltre 121 milioni – è destinata a opere infrastrutturali e interventi di manutenzione. A pesare maggiormente è lo stanziamento di 92 milioni per Piombino. Altri 8,7 milioni sono riservati alla manutenzione straordinaria, mentre 15,4 milioni di entrate della Port Authority finanzieranno ulteriori interventi nei diversi scali del sistema.

Nel porto di Livorno è prevista la realizzazione del secondo lotto del cunicolo destinato a gasdotti e oleodotti, che si estenderà dalla metà della Darsena Toscana fino alla Torre del Marzocco. In aggiunta agli investimenti sulla banchina Ponte Capitaneria e sulla messa in sicurezza della viabilità, il programma comprende anche 1,5 milioni per gli impianti dei varchi doganali, 500 mila euro per il restauro della galleria dei fucilieri del Forte di Bocca e 450 mila euro per una nuova sala operativa. Gli altri interventi riguardano: la ristrutturazione dell’ex Locamare di Rio Marina (375 mila euro) e la realizzazione della presa a mare per il dissalatore dell’Isola di Capraia (400 mila euro). Per Portoferraio, invece, sono previsti trasferimenti correnti per 1,36 milioni di euro: andranno utilizzati per acquistare un’area da destinare a parcheggio a servizio del porto.

Il Piano triennale delle opere pubbliche 2027-2029 ha programmato investimenti infrastrutturali per 530 milioni di euro. Di questi, oltre 242 sono previsti nel 2028 e 117 nel 2029. Gli interventi puntano a migliorare l’accessibilità dei porti, adeguare le infrastrutture alle esigenze operative e rafforzare i collegamenti con le reti di trasporto terrestri. Una strategia che tuttavia l’Autorità di Sistema Portuale sta provando a portare avanti in un contesto caratterizzato dalla penuria di risorse, come sottolineato dal presidente Gariglio.

Tasse e canoni

Sul fronte tributario, l’Autorità portuale prevede di incassare circa 27 milioni da tasse portuali e di ancoraggio. Altri 14,5 milioni dovrebbero poi arrivare dai canoni demaniali. Dopo aver richiamato l’attenzione sulla necessità di garantire coperture finanziarie sufficienti per dare seguito alle opere programmate, il presidente Gariglio ha tracciato la rotta: “L’Adsp è chiamata a coniugare l’ambizione del proprio programma di investimenti con un’attenta gestione delle risorse disponibili, mantenendo un quadro contabile solido e improntato al principio di economicità dell’azione amministrativa”.