Sardegna, investimenti per 114 milioni di euro nei nove porti dell’isola

“Il 2027 sarà, nella roadmap del Piano Operativo Triennale, anche l’anno dell’integrazione e dello sviluppo”. Non solo degli investimenti. A raccontarlo è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che, a Oristano, a presentato i numero del Bilancio di previsione 2027 approvato dal Comitato di gestione: un equilibrio finanziario di quasi 192 milioni di euro, oltre 114 milioni di investimenti e una programmazione “improntata alla prudenza”.

Bilanci e programmi

Gli interventi interessano tutti i porti del Sistema. Tra le opere principali, figurano: il primo lotto dei dragaggi del porto di Olbia, la riqualificazione del porto turistico di Su Siccu a Cagliari e la realizzazione della darsena per i mezzi di servizio di Porto Foxi. Tra i nuovi inserimenti, invece, ci sono: l’elettrificazione delle banchine di Porto Torres per il collegamento con l’Asinara (finanziata con fondi FSC), gli accordi quadro per la manutenzione dei porti del Sud Sardegna e diversi interventi nel porto di Cagliari, dai segnalamenti marittimi del Porto Canale alla nuova illuminazione della via Roma.

Per il 2027 l’Adsp si è prefissa però altri obiettivi. La conclusione dell’iter del Documento di Programmazione Strategica di Sistema, anzitutto. Ma anche il completamento dell’elettrificazione delle banchine, la messa a regime del Port Community System, la prosecuzione dell’opera di completamento del Porto Canale di Cagliari come hub multipurpose e l’approfondimento dei fondali nel porto di Olbia.

Proprio allo scalo gallurese guarda uno degli altri punti all’ordine del giorno: l’adozione dell’Adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale che definisce la destinazione funzionale delle due vasche di colmata previste nello specchio acqueo antistante all’ex stabilimento Palmera, sulla sponda settentrionale del porto. In vista della nuova progettazione, la Port Authority ha definito la destinazione finale delle due vasche, colmando un aspetto che l’ATF del 2022 non esplicitava e che il Tar Sardegna, nella sentenza dello scorso marzo, aveva indicato tra i punti dirimenti per l’iter dell’opera. Una volta colmate, quindi, costituiranno il naturale collegamento con le retrostanti aree oggi destinate alla cantieristica nautica, definendo nuovi spazi di interazione tra porto e industria.

Il Piano dell’organico dei porti di Sistema

Nel corso della seduta, il Comitato ha inoltre approvato la revisione del Piano dell’organico dei porti di Sistema (POPS). Si tratta dello strumento che analizza e programma il fabbisogno di lavoro portuale negli scali di competenza dell’AdSP. E non è finita qui. Ha ricevuto un’informativa sulle concessioni demaniali marittime e una sul piano marketing 2027. Il programma, spiegano dall’ente, “dà continuità al lavoro avviato nel 2026 e si concentra su tre direttrici: lo sviluppo della crocieristica e del segmento luxury, con il posizionamento di Olbia come home port per il mercato statunitense; il rilancio del traffico merci, in particolare verso il Nord Africa; il rafforzamento della presenza dei porti sardi nei principali appuntamenti internazionali della logistica”.

Bagalà: “I costi del trasporto gravano sull’isola”

Il presidente dell’Autorità portuale, Domenico Bagalà sottolinea come bilancio e programma delle opere tengano insieme prudenza e capacità di investimento: “In un contesto in cui i costi del trasporto marittimo gravano sull’Isola più che altrove, abbiamo scelto stime di entrata realistiche, senza rallentare le opere che interessano tutti i nostri porti, a partire dall’approfondimento dei fondali di Olbia. L’adeguamento sulle vasche ex Palmera va nella stessa direzione: dare una destinazione certa a un’area dismessa e rafforzare un polo della cantieristica già consolidato, con un percorso che sarà condotto nel pieno rispetto del paesaggio”.