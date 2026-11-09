Boluda compra Muller Dordrecht e cresce nell’offshore del Mare del Nord

Con l’acquisto da parte di Boluda Towage (jv fra Boluda Corporación Maritima e Msc) della società olandese Muller Dordrecht, annunciato nei giorni scorsi, nuove competenze entrano nel perimetro del gruppo spagnolo.

Fondata nel 1918 e basata a Dordrecht, Muller è specializzata nel rimorchio offshore, nel trasporto di carichi eccezionali e nella gestione di progetti marittimi complessi. Nel proprio portafoglio la società olandese porta 16 mezzi fra cui sette rimorchiatori offshore oltre a una consolidata clientela attiva nei settori dell’energia, delle infrastrutture marittime e dei grandi progetti industriali.

Negli ultimi anni Boluda è diventata uno dei protagonisti del consolidamento europeo del settore del towage attraverso una serie di acquisizioni che le hanno consentito di rafforzare la propria presenza in Spagna, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. Con Muller, tuttavia, il focus non appare tanto geografico quanto industriale. Il gruppo acquisisce infatti una piattaforma specializzata in un segmento, quello offshore, destinato a beneficiare degli investimenti legati alla transizione energetica e allo sviluppo dell’eolico marino nel Mare del Nord.

La mossa appare ancora più significativa se osservata nel contesto più ampio creatosi dopo l’ingresso di Rimorchiatori Riuniti nell’orbita di Boluda. Il gruppo genovese ha storicamente sviluppato attività che vanno oltre il rimorchio portuale, con interessi nel settore offshore, nell’energia e nei servizi marittimi specializzati e raggio d’azione che va dal Mediterraneo all’America Latina. Da questo punto di vista Muller non rappresenta il primo contatto di Boluda con questo mercato, ma contribuisce a rafforzarne ulteriormente il presidio in una delle aree più dinamiche del mondo per quanto riguarda l’energia offshore e le infrastrutture marine.

In una nota, Muller ha evidenziato come il mercato offshore sia sempre più caratterizzato da elevati fabbisogni di capitale, flotte specializzate e necessità di raggiungere dimensioni adeguate per competere a livello internazionale. In questo scenario il consolidamento appare inevitabile e l’aggregazione con un grande gruppo internazionale viene considerata una strada quasi obbligata per sostenere ulteriori percorsi di crescita.