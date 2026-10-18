Botta: “Spediporto festeggia 80 anni in piazza e si mette al servizio di Genova”

Spediporto, l’associazione degli spedizionieri genovesi, festeggerà il suo compleanno ufficiale (80 anni) la prossima settimana, con una tre giorni di eventi in Piazza Piccapietra, dal 22 al 24 ottobre.

Un’area storicamente depressa della città. Come mai questa scelta?

«Quale miglior modo di celebrare i nostri 80 anni ridando a uno spazio un po’ dimenticato splendore e attenzione? – risponde Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto -. Vogliamo mettere alla prova le nostre capacità oltre il nostro usuale ambito operativo, e per mostrare alla città che c’è sempre la possibilità di dare qualcosa in più. L’obiettivo è fare in modo che il mondo delle imprese si avvicini alla comunità in cui sono cresciute. Celebrando un anniversario guardando al futuro, piuttosto che al passato. La scelta di piazza Piccapietra significa allora contestualizzare la nostra associazione nella realtà in cui vive».

Certo, gli 80 anni cadono in un momento difficile. In Italia e all’estero.

«Sì, il momento è difficile, e il nostro territorio è attraversato da delicate crisi aziendali, con forti timori per l’occupazione. In un contesto così, non nascondiamoci, la tendenza di un’impresa o di un’associazione di imprese potrebbe essere quella di chiudersi sulla difensiva, a protezione delle proprie prerogative. Ma questo però non appartiene al nostro modo di vedere le cose. Con il presidente Andrea Giachero ci siamo sforzati a immaginare come potevamo onorare il traguardo degli 80 anni di una categoria in salute, ma radicata su un territorio fragile, e farlo soprattutto senza autocelebrarci. La risposta è stata semplice: facciamo qualcosa che metta questi decenni di esperienza al servizio del futuro della comunità in cui viviamo e lavoriamo».

Nella pratica?

«Nella pratica scendiamo anche noi in piazza, per raccontare il nostro disegno di futuro, che implica un legame più stretto tra città e porto. E abbiamo scelto Piccapietra perché è a 200 metri dalla nostra sede, ma soprattutto perché nella sostanza è uno spazio vuoto, attraversato da centinaia di persone come fosse invisibile. Abbiamo deciso di riempirlo. Per tre giorni, diventerà un giardino. Metteremo un grande muro luminoso, estremamente tecnologico, uno sfondo suggestivo a uno spazio di confronto. Riscopriremo il suolo con un prato. Ma vero, non sintetico. Daremo dignità a questa piazza grazie anche al supporto di Confcommercio e del Civ Sestiere Carlo Felice».

Una volta creata la scenografia, cosa succederà?

«Ovviamente non sarà solo questo: lo spazio sarà riempito di contenuti. La linea generale sarà: cosa può fare l’industria logistica, ma diciamo pure l’industria in generale, per questa città. A Piccapietra riuniremo le persone, metteremo insieme le nostre idee, e ragioneremo sul nostro ruolo di essere impresa sul territorio. Come ricorderà, all’assemblea dello scorso aprile abbiamo scelto, per celebrare il nostro 80esimo compleanno, il famoso motto di Adriano Olivetti: “In me non c’è che futuro”. Tra i grandi industriali italiani e non solo, penso che lui abbia capito prima di tutti gli altri che la fabbrica non possa essere un corpo separato dalla società entro cui si sviluppa. E non possa misurare se stessa unicamente con i profitti. Viviamo in un mondo dove vivono miliardari e triliardari. Ma che senso ha, se al profitto dell’impresa non si affianca anche una finalità sociale?»

Proverete a dare una risposta?

«Tra i nostri ospiti ci sarà l’arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca. Ci tenevamo fosse presente in questo momento storico particolare, in cui alle crisi aziendali si affianca la domanda su quale dovrebbe essere il ruolo della tecnologia oggi. Sono temi che nella Chiesa affondano le radici sin dai tempi dell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, e affrontati nell’attualità da Papa Leone XIV della sua Magnifica Humanitas. Così, con questa manifestazione in piazza, vogliamo dimostrare che le imprese sono in grado di fare comunità. Che la tecnologia può essere inclusiva soprattutto legata al territorio e al suo futuro del territorio. Che si può passare da una visione dell’Io, a una visione del Noi, passando da una miope logica del profitto a un recupero della dimensione sociale, mettendo al centro degli interessi il senso della comunità. Per provare a fare tutto questo, abbiamo messo in campo a Piccapietra una serie di iniziative che consideriamo importanti, con momenti estremamente rappresentativi, a partire dal dibattito di apertura il giorno 22, che non a caso si intitola “Economia e territorio: il momento di una visione sociale del profitto”».

Oggi sembra che i maggiori divari sociali possano essere legati alla tecnologia.

«Certo, e infatti il senso della comunità si lega poi all’altro messaggio che vorremmo mandare: il rapporto dell’uomo e dell’impresa di fronte allo sviluppo tecnologico. Ne dibatteremo venerdì, con rappresentanti di grandi realtà come Leonardo, Bank of China e Bper. Ci sarà un parterre importante, e in questo contesto tenteremo di capire come la finanza sta guidando questo cambiamento. Sabato invece ci sarà un’intera sessione dedicata al Terzo settore, con persone che verranno a raccontare la loro esperienza».