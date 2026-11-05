Canale di Panama, due nuovi terminal container da 2,6 miliardi: Msc e Maersk tra i possibili candidati

Il Canale di Panama accelera sul progetto per la costruzione di due nuovi terminal container, un investimento da 2,6 miliardi di dollari che potrebbe vedere protagonisti anche Msc e Maersk. Entro la fine dell’anno saranno annunciati gli operatori prequalificati per partecipare alla gara, mentre l’assegnazione delle concessioni è prevista per la metà del 2027.

A illustrare il calendario è stata Ilya Espino, amministratrice del Canale di Panama, intervenuta alla Houston International Maritime Conference. L’Autorità ha già esaminato le manifestazioni di interesse e si prepara a trasmettere alle società selezionate la richiesta formale di offerta.

Espino non ha indicato i nomi degli operatori ammessi alla fase successiva, ma ha citato Msc e Maersk, entrambe già presenti nella gestione di infrastrutture portuali panamensi, tra i potenziali concorrenti. L’entrata in esercizio dei nuovi terminal è prevista tra il 2030 e il 2031.

L’operazione rientra in un programma di espansione da 8,5 miliardi di dollari con il quale Panama punta a rafforzare il proprio ruolo di piattaforma logistica ed energetica internazionale, superando la funzione tradizionale di semplice collegamento marittimo tra Atlantico e Pacifico.

Il piano comprende anche la realizzazione di un gasdotto per il trasporto di gas di petrolio liquefatto (Gpl), il cui investimento è stimato tra 4 e 8 miliardi di dollari. Tra le società che hanno manifestato interesse per i progetti di espansione figurano Eneos, Energy Transfer, ExxonMobil, Enterprise Products Partners, Chevron, Phillips 66, Targa Resources e Oneok.

La capacità di trasbordo dei terminal già operativi a Panama è considerata prossima alla saturazione. Per questo motivo, oltre ai due nuovi impianti, l’Autorità ha avviato le valutazioni preliminari per un terzo terminal container.

Il nodo della disponibilità idrica continua però a condizionare l’operatività del Canale. Le autorità hanno introdotto restrizioni al pescaggio e ai transiti in previsione di un fenomeno El Niño particolarmente intenso, che potrebbe ridurre le precipitazioni e quindi la disponibilità di acqua dolce necessaria al funzionamento delle chiuse.

Attualmente il limite è fissato a 33 navi al giorno, ma durante la stagione secca potrebbe scendere a 32. L’Autorità sta modificando i sistemi di prenotazione e le aste per gli slot di transito, cercando di contenere i tempi di attesa e i costi per gli armatori. Quest’anno il prezzo massimo pagato da una nave per assicurarsi il passaggio ha raggiunto 5,2 milioni di dollari.

Resta inoltre lontano dai livelli precedenti alla guerra in Ucraina il traffico delle metaniere. Oggi attraversano il Canale circa tre navi per il trasporto di gas naturale liquefatto (Gnl) alla settimana, contro le due al giorno registrate prima dell’invasione russa.

Per l’esercizio fiscale che si concluderà a settembre 2027, l’Autorità prevede 10.750 transiti di navi ad alto pescaggio, in calo rispetto ai 12.636 dell’esercizio precedente.