Fotovoltaico sulla banchina Servizi a Carrara: l’Authority affida i lavori

Il decreto, firmato dal segretario generale Montaresi, ha assegnato l'intervento alla società Pantani e Corti

Il porto di Marina di Carrara
Il porto di Marina di Carrara

Ultimo aggiornamento 13 novembre 2026 - 11:48

Luce verde. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha dato il via libera al nuovo impianto fotovoltaico sulla banchina Servizi con l’affidamento dei lavori per installare i pannelli solari alla società Pantani e Conti Srl. L’importo della commessa supera i 90 mila euro: sarà finanziato con le economie registrate nel programma Green Ports, senza la necessità di nuovi stanziamenti.

L’opera prevede la realizzazione di impianti per la produzione e l’accumulo di energia elettrica da fonti fotovoltaiche nell’area di competenza dell’Authority. Il progetto complessivo, approvato dal ministero dell’Ambienta e della Sicurezza Energetica già nel marzo del 2023, ha un valore di 4,9 milioni di euro.

Nel dettaglio, l’installazione sulla banchina Servizi era già contemplata nel disegno preliminare dei nuovi manufatti portuali. Tuttavia, durante la fase di progettazione esecutiva il dossier era stato momentaneamente stralciato per esigenze di bilancio. A rendere possibile un nuovo cambio di strategia, e il recupero dell’intervento, sono state le economie superiori a 100 mila euro registrate nel primo lotto del programma Green Ports, dedicato proprio alla realizzazione del fotovoltaico nel porto di Marina di Carrara. Così, grazie alle risorse residue, ora il progetto si potrà completare.

L’intervento punta ad aumentare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile all’interno dello scalo, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico. Com’è specificato nel decreto firmato dal segretario generale Federica Montaresi, Federico Filesi è stato nominato responsabile unico del progetto per l’esecuzione delle opere.

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