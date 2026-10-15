Porto di Oristano, apre il nuovo centro servizi: “Sarà anche un posto di controllo frontaliero”

L'edificio, dedicato alla filiera agroalimentare, sarà anche sede degli uffici dell'Autorità portuale

Il nuovo Cespla a Santa Giusta
Il nuovo Cespla a Santa Giusta

Ultimo aggiornamento 15 ottobre 2026 - 12:45

Mille metri quadrati di spazi interni e nuove aree verdi. Nel porto di Oristano – Santa Giusta è stato inaugurato un nuovo centro servizi polifunzionale: dove prima sorgeva una caserma dei vigili del fuoco, oggi c’è un nuovo presidio per la logistica agroalimentare e le imprese del territorio. Per il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Domenico Bagalà, è la “sintesi di ciò che l’ente vuole per lo scalo: un porto che lavora per le imprese, sostenendo le eccellenze della filiera del territorio e che, allo stesso tempo, sa accogliere con un ottimo biglietto da visita chi arriva dal mare”.

Il cuore dell’intervento, finanziato interamente con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per 7,6 milioni di euro, è il posto di controllo frontaliero del ministero della Salute, che porta i controlli sanitari direttamente nello scalo. “Una volta completato l’iter autorizzativo – spiegano dall’Adsp, la merce in arrivo in Sardegna potrà essere controllata a Santa Giusta“. Diversi i benefici: “Tempi più brevi, costi contenuti e meno incertezza per chi deve rispettare una consegna”. Un vantaggio che Bagalà, durante la cerimonia di inaugurazione, ha definito “fondamentale” per un porto che movimenta ogni anno oltre 1 milione di tonnellate di merce (più della metà cereali, mangimi e fertilizzanti) e che “vuole essere competitivo nella filiera agroalimentare dell’isola”.

Il Centro, tuttavia, è stato pensato anche per altro. Tra le destinazioni indicate figurano gli uffici dell’Authority, spazi a disposizione del cluster portuale e una lounge dove proporre ai passeggeri delle crociere “le eccellenze enogastronomiche e artigianali dell’Oristanese”. La sala convegni, in particolare, è stata progettata per accogliere incontri e iniziate legate alla promozione del territorio e, come spiegano dall’ente, essere “a disposizione delle aziende insediate per le attività di marketing”.

A riunire le diverse anime della struttura ci ha pensato, ancora una volta, il presidente Bagalà: “Con i controlli sanitari in banchina, la filiera agroalimentare guadagna tempo e competitività – conclude -. Con il ritorno delle crociere lo scalo si apre a nuove opportunità, ma senza rinunciare alle rinfuse, che ne restano l’asset principale dello scalo. Sono vocazioni che possono crescere insieme proprio grazie a spazi adeguati e funzionali per le attività quotidiane della comunità portuale e delle imprese della filiera agroalimentare. Ed è proprio qui che le eccellenze del territorio possono trovare la propria casa, ma anche la propria vetrina internazionale sul mare”.

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