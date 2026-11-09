Cina-Usa, tregua sui dazi: Pechino sospende fino a gennaio le tasse portuali sulle navi americane

Pechino allunga la tregua commerciale con Washington e rinvia di altri due mesi l’applicazione delle tasse portuali sulle navi legate agli Stati Uniti. La sospensione delle tariffe speciali, introdotte nell’ambito dello scontro commerciale tra le due potenze, resterà in vigore fino al 10 gennaio 2027. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti cinese, confermando anche il congelamento dell’indagine sulla sicurezza della catena di approvvigionamento dello shipping e della cantieristica navale.

La decisione si inserisce in un pacchetto più ampio di misure commerciali. Il governo cinese ha infatti prorogato per altri due mesi, a partire da martedì 10 novembre, la sospensione dei dazi aggiuntivi del 24% sulle importazioni americane. Resterà invece in vigore una tariffa del 10%.

Per il trasporto marittimo si tratta di un ulteriore rinvio delle misure che avevano aperto un nuovo fronte nello scontro tra Cina e Stati Uniti. Le tasse portuali sulle navi riconducibili a interessi americani erano state adottate da Pechino in risposta alle iniziative statunitensi contro il settore marittimo cinese. La loro applicazione aveva alimentato le preoccupazioni degli armatori per l’aumento dei costi operativi e le possibili conseguenze sulle rotte commerciali tra i due Paesi.

La proroga arriva dopo il vertice di settembre a Washington tra i leader delle due potenze. In quell’occasione erano state avanzate proposte per un pacchetto di riduzioni tariffarie reciproche da 60 miliardi di dollari, comprendente circa 17 miliardi di prodotti agricoli americani importati dalla Cina nel 2024. L’accordo non è stato ancora finalizzato.

Secondo la commissione tariffaria del Consiglio di Stato cinese, le nuove sospensioni servono ad attuare le intese raggiunte durante l’incontro tra i due presidenti e a garantire maggiore stabilità alle relazioni economiche e commerciali.

Pechino ha però avvertito che continuerà a monitorare le decisioni americane. In particolare, il governo cinese ha richiamato le dichiarazioni di Washington sulla possibilità di sostituire, attraverso la Section 301 della legislazione commerciale statunitense, i dazi imposti in base all’International Emergency Economic Powers Act, dichiarati illegittimi da pronunce giudiziarie.

La Cina si riserva quindi di modificare le proprie contromisure tariffarie in funzione delle prossime iniziative degli Stati Uniti.