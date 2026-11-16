Quattro cabine elettriche per alimentare le navi da crociera e le grandi portacontainer ormeggiate in porto alla Spezia. La prima, sul molo Garibaldi, è quasi pronta ad attaccare la prima spina. Per la seconda, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha impresso una decisa accelerazione nelle ultime ore, aggiudicando al Research Consorzio Stabile Scarl di Salerno l’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’impianto di cold ironing destinato alla nuova banchina passeggeri.

L’elettrificazione delle banchine è uno dei tanti dossier impilati sulla scrivano del presidente dell’Adsp Bruno Pisano. «Stiamo completando i test sul molo Garibaldi – ha raccontato in un’intervista a Blueconomy.com -. In questi giorni è arrivato un banco prova che consentirà di effettuare l’ultima simulazione, poi saremo in grado di collegare alla rete elettrica le prime navi, con una potenza di assorbimento fino a 10 megawatt». La seconda struttura sarà da 28 megawatt, con un obiettivo netto: «Alimentare contemporaneamente due navi da crociera».

La commessa per la nuova cabina è stata assegnata con un decreto di metà novembre. L’aggiudicazione è arrivata al termine di una procedura di gara alla quale hanno partecipato 10 operatori economici. La base d’asta sfiorava i 13 milioni di euro. Research Consorzio Stabile Scarl se l’è aggiudicata grazie a un importo di 11 milioni e 329 mila euro, comprensivo di oltre 90 mila euro di oneri per la sicurezza.

Il sistema, una volta in funzione, consentirà alle navi da crociera di ormeggiate sul nuovo molo di collegarsi alla rete elettrica, spegnendo i motori ausiliari durante la sosta in porto. L’orizzonte d’attesa è fissato al 2028. Per adesso, dopo l’aggiudicazione dell’intervento, si procederà ora con gli adempimenti necessari alla stipula del contratto e alla successiva pubblicazione degli atti. L’atto, firmato dal presidente Pisano, definisce anche la composizione della direzione lavori: sarà composta da Alberto Corona, Riccardo Guastini, Valeria Fanelli, Gianluca D’Imporzano, Simone Moracchioli, Olivia Cullino e Cinzia Pucciarelli.