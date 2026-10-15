Comunità energetica rinnovabile portuale, l’Adsp della Sicilia orientale apre alle manifestazioni d’interesse

La platea, da Catania a Pozzallo passando per Siracusa e Augusta, è vasta. L’obiettivo è netto: aggregare produzione e consumi per ridurre i costi energetici e favorire la decarbonizzazione. L’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia orientale ha scelto di avviare un’indagine per raccogliere le manifestazioni d’interesse di imprese, enti e cittadini verso la costituzione di una futura Comunità Energetica Rinnovabile Portuale.

Iniziativa siciliana

L’iniziativa punta a costruire un modello di collaborazione tra pubblico e privato per condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili, contenere la spesa e contribuire alla transizione energetica del sistema portuale. L’avviso è pubblico: tra i potenziali aderenti figurano concessionari, imprese portuali, terminal, aziende dell’indotto petrolchimico e logistico, amministrazioni e altre istituzioni. Le modalità d’adesione previste sono tre: consumatore, produttore o titolare di un impianto di accumulo. Per partecipare è necessario presentare la documentazione richiesta. Ma, come stabilito dal bando firmato dal commissario straordinario Francesco Di Sarcina, “la manifestazione d’interesse non comporta obblighi reciproci né garantisce automaticamente l’ingresso nella futura comunità”.

Un modello diffuso

Il progetto mira a superare il perimetro tradizionale delle comunità energetiche. L’ambizione è di espandersi su una dimensioni più ampia, estesa al sistema portuale e retroportuale della Sicilia orientale. A tal proposito, l’Autorità portuale ha già commissionato uno studio di fattibilità per individuare la capacità di produzione e accumulo necessaria a soddisfare i consumi dei potenziali aderenti. Secondo l’impostazione dell’iniziativa, infatti, l’aggregazione dei partecipanti dovrebbe consentire benefici economici diretti e una maggiore stabilità dei costi energetici nel tempo.

Decarbonizzazione

Il traguardo resta la decarbonizzazione, parte del Piano operativo triennale 2026-2028, del Documento di pianificazione energetico-ambientale del sistema portuale e tra gli obiettivi strategici indicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Adesso la palla passa in mano a enti e imprese: per presentare la manifestazione d’interesse, avranno tempo fino al 28 novembre 2026. Poi si tireranno le fila. Con lo studio di fattibilità, i consumi effettivi e l’adesione degli operatori, la Sicilia orientale potrà definire le sembianze della nuova Comunità Energetica Rinnovabile portuale.