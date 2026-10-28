Contship acquisisce il gruppo Tarros: nasce una piattaforma logistica tra Europa e Nord Africa

La partita del porto della Spezia si allarga al Mediterraneo. Contship acquisisce il gruppo Tarros e punta a integrare collegamenti marittimi, terminal portuali e trasporto terrestre in una piattaforma logistica con ambizioni euro-mediterranee, rafforzando i collegamenti tra Europa e Nord Africa. Lo comunica Contship in una nota.

L’accordo riguarda l’intero gruppo spezzino, fondato nel 1828, e comprende Tarros Spa e le consociate estere, Terminal del Golfo, Car Box, Compagnia Marittima Servizi e Med Logistics Malta. Un perimetro che riunisce attività di trasporto marittimo, movimentazione portuale e logistica terrestre.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti. Il closing è previsto nel quarto trimestre del 2026. L’accordo riguarda l’acquisizione del Gruppo Tarros nel suo complesso, includendo le attività e gli asset che ne costituiscono il sistema integrato di servizi, tra cui: Tarros S.p.A. e le sue consociate estere, Terminal del Golfo S.p.A., Car Box S.r.l., Compagnia Marittima Servizi S.r.l. e Med Logistics Malta Ltd., attive nei collegamenti marittimi, nella movimentazione portuale e nel trasporto terrestre.

L’integrazione tra navi, terminal e ferrovia

L’obiettivo dichiarato è costruire una piattaforma logistica integrata capace di collegare le diverse sponde del Mediterraneo e sviluppare i corridoi tra Europa e Africa. Tarros porta in dote una rete che serve 16 Paesi e 31 porti, con una presenza consolidata nei traffici intra-mediterranei e nei servizi door-to-door. Il gruppo conta 751 dipendenti e circa 2.700 clienti.

Per Contship, l’operazione amplia l’offerta attraverso l’integrazione con la rete intermodale di Sogemar e con i terminal del gruppo in Italia, Egitto e Marocco. La combinazione punta a rafforzare i collegamenti lungo l’asse Nord-Sud e Sud-Nord, mettendo in relazione servizi marittimi, infrastrutture portuali e trasporto terrestre.

«Da molto tempo ricercavo un alleato solido, con la nostra stessa visione di crescita e ambizioni», spiega Alberto Musso, presidente e amministratore delegato di Tarros. L’intesa, aggiunge, punta a mettere in relazione due operatori complementari, unendo «una forte identità europea» a una «storica presenza mediterranea».

Matthieu Gasselin, amministratore delegato di Contship, sottolinea invece la possibilità di ampliare l’offerta logistica e rafforzare la presenza sui collegamenti tra Europa e Africa. La complementarità tra Tarros, Sogemar e i terminal del gruppo, sostiene, può aprire nuove prospettive di sviluppo e consolidare il posizionamento dell’operatore nel lungo periodo.

La sfida sarà tradurre l’integrazione societaria in una rete più competitiva, capace di intercettare i flussi commerciali tra le due sponde del Mediterraneo. Per La Spezia, l’acquisizione segna l’ingresso del gruppo Tarros in una struttura logistica più ampia, nella quale il porto e i collegamenti marittimi potranno essere messi a sistema con le attività intermodali e le infrastrutture già controllate da Contship.