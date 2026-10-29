Terminal, logistica e navi: Contship compra Tarros

La partita del porto della Spezia si allarga al Mediterraneo. Contship annuncia l’acquisizione di Tarros e punta a integrare i diversi anelli della catena logistica: dai collegamenti marittimi alla movimentazione nei terminal, fino al trasporto terrestre. L’obiettivo è netto: sviluppare una nuova piattaforma nell’area euro-mediterranea e creare opportunità lungo i corridoi tra Europa e Nord Africa.

L’intesa

Contship ha sottoscritto l’accordo attraverso la controllata Sogemar. L’intesa, ufficializzata dalle parti nella mattinata di ieri, riguarda il gruppo Tarros nel suo complesso, includendo le attività e gli asset che ne costituiscono il sistema integrato di servizi: Tarros Spa e le sue consociate estere, Terminal del Golfo, Car Box, Compagnia Marittima Servizi e Med Logistics Malta Ltd., attive nei collegamenti marittimi, nella movimentazione portuale e nel trasporto terrestre. Il passaggio successivo sarà il closing, previsto entro la fine dell’anno e subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Il risiko delle banchine

L’operazione – che secondo indiscrezioni raccolte da Blueconomy.com, potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro – chiude almeno sul fronte della trattativa una corsa che negli ultimi mesi ha cambiato più volte direzione. Ormai un anno fa Tarros aveva aperto all’ingresso di nuovi soci. I primi interessamenti arrivarono dai francesi di Cma Cgm e dagli emiratini di Dp World. Poi, in primavera, è entrata in scena Contship. E tutto è filato liscio almeno fino alla fine dell’estate, quando nella corsa è spuntata l’ipotesi Gulftainer. Settembre è stato il mese più caldo: due incontri ravvicinati hanno portato a definire la situazione. Il primo si è concluso senza un’intesa. Il secondo ha permesso a Tarros e Contship di superare le divergenze e riavvicinare le posizioni.

Strategie di sviluppo

«Per mantenere una crescita strategica nel lungo periodo è necessario trovare dei partner con cui condividere la stessa visione del futuro», ha dichiarato Alberto Musso. Da tempo il presidente di Tarros cercava un «alleato solido», con ambizioni e prospettive che consentissero al gruppo «un ulteriore sviluppo in un contesto complesso e sfidante come quello odierno». Alla fine, l’ha trovato in Contship, il vicino di banchina che controlla la maggioranza di La Spezia Container Terminal (il principale terminal container dello scalo spezzino dove MSC è socio di minoranza). Per l’amministratore delegato della società con sede a Melzo, Matthieu Gasselin, l’operazione si inserisce nella strategia di «rafforzare il proprio ruolo di operatore logistico integrato». Tarros, ha aggiunto subito dopo, è «una realtà con una storia importante e competenze che stimiamo molto». Il manager è stato chiaro: «Siamo convinti che la complementarità tra i suoi servizi, la rete intermodale di Sogemar e i terminal del gruppo in Italia, Egitto e Marocco ci consentirà di ampliare l’offerta e rafforzare la presenza lungo l’asse Nord-Sud e Sud-Nord tra Europa e Africa, valorizzando le opportunità offerte dal Mediterraneo». È di nuovo Musso a parlare di piattaforma euro-mediterranea: «L’obiettivo è mettere in relazione due importanti operatori con caratteristiche complementari: da un lato, una forte identità europea; dall’altro una storica presenza mediterranea».

Il Terminal del Golfo

A rendere strategica l’acquisizione c’è anche il piano di sviluppo del Terminal del Golfo. L’ampliamento, autorizzato nel 2025 con l’atto di sottomissione firmato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e già appaltato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Carlo Agnese, Set e Ferraloro, comporta investimenti stimati intorno ai 100 milioni di euro. Un progetto rilevante per le capacità dello scalo, che però richiede capitali, tempo e una prospettiva industriale di lungo periodo: tutti ingredienti che Contship può offrire a Tarros per sostenerne lo sviluppo.

Il futuro

La sfida sarà ora tradurre l’accordo di acquisizione in un’integrazione effettiva delle attività. Per Contship, l’intesa rappresenta infatti un’opportunità per rafforzare il posizionamento e ampliare l’offerta di servizi. Per Tarros, un capitolo tutto da scrivere. Dopo il signing siglato ieri, la prossima tappa sarà il perfezionamento dell’operazione: atteso entro il quarto trimestre del 2026, resterà subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti.