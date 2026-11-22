Il piano di rinnovamento della flotta, la scelta di puntare molto su una ristorazione diversificata e di qualità, una politica commerciale competitiva e la razionalizzazione delle linee. Sono i principali “ingredienti” che stanno portando i frutti auspicati a Corsica Sardinia Ferries.

Intanto il porto di Vado Ligure diventa uno snodo sempre più strategico per la “compagnia delle navi gialle”, che per la prima volta ha superato il traguardo di 400mila passeggeri nel terminal Forship di Savona-Vado, con 480 viaggi, e di 3,5 milioni nel complesso delle linee che collegano i porti italiani e francesi con la Corsica, la Sardegna e, da qualche anno, anche le Baleari. E quest’anno è stato notato anche un aspetto nuovo: sono molti i cittadini corsi, circa 12mila, che effettuano il viaggio “al contrario”, ossia usano lo scalo vadese anche per le loro vacanze in Liguria e Piemonte, come per i “viaggi della neve” di febbraio.

Nella sede operativa del gruppo, a Vado, lo conferma l’amministratore delegato Sébastien Romani: «Siamo molto soddisfatti: 400mila passeggeri solo su Vado sono un ottimo risultato. Oltre ad aver ottenuto il migliore risultato di sempre nello scalo ligure, da anni non si vedeva un aumento così marcato, del 14%. Tra l’altro il movimento non riguarda soltanto i turisti italiani, che restano la quota maggiore, ma sono aumentati molto anche gli stranieri. Oltre ai 112mila italiani, ne arrivano 100mila dalla Germania, oltre 95mila dalla Francia e 42mila dalla Svizzera e altri anche dall’Austria. Significa che Vado è diventato un hub sempre più europeo. Si sta creando un movimento turistico che interessa il territorio: gli appassionati di escursioni e mountain bike approfittano per visitare le aree dell’outdoor nel Finalese». Forse non inciderà sull’economia globale, ma è un segnale anche il fatto che, dopo lo sbarco a Vado, lungo la via Aurelia si forma una fila di auto in sosta per acquistare la focaccia nei panifici. E gli hotel della zona ospitano i viaggiatori che scelgono di arrivare in anticipo sull’imbarco.

Grazie a una razionalizzazione delle linee i passeggeri sono aumentati con un migliore tasso di riempimento delle navi, grazie anche al piano del presidente Pierre Mattei per comporre tutta la flotta con unità della serie “Mega”, quindi di capacità nettamente superiore rispetto ai vecchi traghetti. Restando su Vado, nel 2026 sono stati effettuati 480 viaggi (+12% rispetto al 2025), facendo ruotare sullo scalo ligure tutte le navi. Il dato dei veicoli caricati viaggia in parallelo con il numero dei passeggeri: le 400mila persone hanno viaggiato con 128mila veicoli, confermando la media di tre persone per veicolo, facendo registrare lo stesso aumento: +14%. Un balzo è stato spiccato anche dal trasporto di mezzi pesanti con 36mila metri lineari (+34%).

Il fatturato si prospetta in linea con l’anno scorso: per il dato esatto mancano ancora le attese crociere di Capodanno, ma il totale si dovrebbe aggirare fra i 350 e i 400 milioni di euro. Il quadro si riflette anche sull’occupazione: in base alla stagionalità a terra lavorano da 60 a 90 persone e a bordo da 700 a 1.250 marittimi.

C’è poi un aspetto che la compagnia cura con convinzione: «Da vent’anni – spiega la responsabile marketing Cristina Pizzutti – le nostre navi rappresentano dei veri e propri “laboratori galleggianti” per ricercatori e biologi marini di istituzioni come Fondazione Cima, Ispra, EcoOcean e le università, che studiano l’evoluzione dell’ambiente osservando la presenza di cetacei e altre specie nel Santuario Pelagos».