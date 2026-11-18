Da qualche anno l’interesse per lo shipping ha cominciato a uscire dal ristretto circolo degli addetti ai lavori e a coinvolgere l’opinione pubblica mainstream. L’importanza del trasporto marittimo nel mondo moderno si è rivelata paradossalmente con la crisi della globalizzazione: prima col Covid, poi con l’incagliamento della Ever Given che ha bloccato Suez, adesso con i grandi conflitti in Mar Nero, Mar Rosso e Golfo Perisco. L’economia mondiale viaggia sul mare e l’Italia e Genova sono uno dei nodi principali della rete.

Per farci spiegare le implicazioni di fenomeni geopolitici e investimenti a livello locale, nazionale e europeo abbiamo chiesto un commento a Gianluca Croce. Croce, laureato in Economia a Genova, dove oggi è presidente di Assagenti, ha maturato esperienza dal principio degli anni 1990 prima con la Ignazio Messina, poi con l’agenzia marittima genovese Le Navi, che rappresenta Msc e di cui è consigliere delegato e manager. È stato anche oggi vicepresidente nazionale di Federagenti e nel giugno 2026 è stato confermato presidente di Assagenti per un secondo mandato.

In che modo la nuova diga foranea cambierà concretamente l’attrattività di Genova per i grandi global carrier?

«Parlare degli effetti di una infrastruttura ancora in costruzione è sempre complesso e talora azzardato. Di certo per Genova si tratta di una rivoluzione epocale che rimette in gioco il porto anche in quel settore delle grandi navi (specie container) dal quale era escluso. Esiste una conferma indiretta dell’importanza di questa opera e arriva proprio da noi: Assagenti, per la prima volta nella sua storia, ha deciso di dedicare monograficamente la sua assemblea generale, fissata per il 30 novembre, a un singolo tema: e questo tema è la diga».

Il Pnrr sta per esaurire i suoi effetti: quali sono le priorità da completare e quelle a cui pensare per il dopo?

«Di certo, oltre alla Diga, le interconnessioni fra il porto e il suo naturale bacino industriale a partire dal basso Piemonte. Quindi riflettori puntati sul Terzo Valico per il quale crediamo sia indispensabile un’accelerazione, quindi sulle altre connessioni ferroviarie come la Tortona-Milano. Essenziale anche la razionalizzazione che deriverà dalla piena operatività del nodo ferroviario di Genova».

La bozza del Piano regolatore portuale di Genova presentata dal presidente dell’Adsp, Matteo Paroli, risponde a queste esigenze?

«È prematuro fornire un giudizio sul Piano regolatore portuale complessivo del quale si avvertiva comunque la mancanza. Più rapidamente si perverrà a una definizione condivisa di scelte strategiche, di allocazione di aree e spazi a determinati traffici, e che queste scelte saranno compiute con l’elasticità resa necessaria da un mercato in rapidissima trasformazione, meglio sarà per gli operatori, ma specialmente per chi sta progettando di investire sulle nostre banchine. Il tutto nell’ottica della polifunzionalità e della continuità».

Le tensioni internazionali hanno ridisegnato le rotte globali: come sta tenendo il porto di Genova in termini di volumi di traffico e connettività?

«Sta mantenendo un trend, ancorché minimo, di crescita e di questi tempi, ad esempio con la prolungata chiusura di Suez, è quasi un miracolo: l’individuazione di soluzioni alla crisi geopolitica in atto specie in Medio Oriente, potrebbe innescare quella reazione a catena che sarà indispensabile anche per cogliere appieno i benefici della nuova diga».

I grandi gruppi marittimi continuano a investire nell’integrazione verticale (porti, logistica di terra, ferrovie). Questa forte concentrazione del mercato è uno stimolo di crescita per Genova o rischia di erodere lo spazio operativo degli operatori indipendenti?

«Credo che il mercato sia sempre dominus. Il dirigismo specie nel settore portuale, e a Genova in particolare, ha prodotto sempre risultati negativi. Il fenomeno delle concentrazioni che riguarda l’intero ciclo logistico è ormai una realtà, ma ciò non significa che tendano ad azzerarsi gli spazi per gli operatori definiti indipendenti. Quel che è certo è che questi spazi sono funzione diretta di specializzazione e qualità del servizio».

La convivenza porto-città a Genova attraversa alti e bassi, dai depositi chimici alle tasse sui passeggeri. Il cold ironing avrà un impatto nel renderli migliori? A che punto siamo con l’attivazione?

«Il cold ironing rappresenterà una svolta importante, ma non è certo la soluzione a tutti i problemi che inevitabilmente si pongono quotidianamente nel rapporto fra porto e città. Problemi che vanno affrontati e risolti con grande onestà intellettuale cercando di limare contrasti che nella storia antica e recente del porto di Genova hanno prodotto risultati fortemente negativi».

Il comparto delle crociere e del turismo marittimo è in forte espansione a Genova e Savona come in tutta Italia. Come si bilancia la crescita di questo settore con le esigenze operative del settore merci (container e traghetti) all’interno dello stesso scalo?

«Aspettiamo il Piano regolatore portuale; con un documento di base si potranno fra i conti e anche…i compiti a casa, mappando con precisione spazi, interconnessioni, forme di integrazione con l’obiettivo primario di non porre in contrapposizione il traffico passeggeri con quello delle merci. Il piano sarà il fotogramma finale di quello che sarà il porto ma noi dobbiamo preoccuparci del film che rappresenterà lo sviluppo delle attività da garantire senza interruzioni. Il porto deve essere pronto ad affrontare qualsiasi sfida e qualsiasi opportunità di nuovi traffici, all’insegna di due obiettivi: da un lato garantire la multifunzionalità; dall’altro non sacrificare ciò che esiste e cresce, come il traffico container».

Lei è stato riconfermato alla presidenza di Assagenti fino al 2028. Quali sono le priorità assolute e i punti di discontinuità che intende imprimere a questo suo secondo mandato rispetto al biennio precedente?

«La discontinuità sarebbe negativa a maggior ragione oggi che proprio la nostra categoria si troverà ad affrontare sulla linea del fronte gli importanti cambiamenti impressi dalla Diga e dalle altre opere infrastrutturali, ma anche un progetto di riforma della portualità, sul quale non ci possiamo permettere cali di attenzione».

La formazione è da sempre importante per Assagenti: i cambiamenti della figura dell’agente marittimo da intermediario operativo a consulente logistico e digitale che cosa comportano per l’associazione e i suoi associati?

«È storico il nostro impegno sulla formazione e lo deve essere ancora di più oggi in un comparto che affronta le sfide della digitalizzazione, ma ancor di più dell’intelligenza artificiale. Uno strumento questo che dovrà produrre una valorizzazione delle aziende del settore ed essere di supporto qualitativo (e non di sostituzione), del personale oggi operante».

Genova soffre, come molti altri settori, di un problema di ricambio generazionale e attrazione dei talenti nel mondo dello shipping. Cosa direbbe a un giovane diplomato o laureato genovese per convincerlo che il futuro dell’economia marittima è ancora un’opportunità?

«Gli direi di pensare positivo. Bene che i ragazzi facciano esperienza all’estero ma noi abbiamo il dovere e la responsabilità di rendere attrattivo il nostro mestiere e la nostra città affinché i nostri giovani tornino più formati di prima. La sfida che comprende anche le infrastrutture è quella di rendere attrattivi porto e città per chi è chiamato a investire sul suo futuro e per chi è chiamato a compiere scelte che condizioneranno la sua vita, e non solo professionale».