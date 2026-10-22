Crociere, Porto Livorno 2000: “Da noi 12 milioni di euro di ricaduta sulla città”

In vista dell’Italian Cruise day, domani a Livorno, il presidente della società Porto di Livorno 2000 Matteo Savelli, insieme al sindaco Luca Salvetti, ha anticipato dei dati sulle ricadute del settore crocieristico.

“Il valore del traffico crocieristico per il territorio livornese è molto importante – ha detto Savelli – Noi curiamo tutti i servizi legati alle navi, occupazione e servizi banchine d’ormeggio, servizi alla nave e servizi al passeggero. A Livorno abbiamo 36 armatori di navi da crociera, un primato che condividiamo con Civitavecchia, con 778.368 passeggeri dalle crociere nel 2025 che per il 2026 si prevede saliranno a 815mila. I numeri delle ricadute sul territorio sono: 6,2 milioni di costo del personale di Porto 2000, inoltre compriamo servizi per 6 milioni, quindi circa 12 milioni rimangono sul territorio livornese”.

Savelli ha ricordato che il 37% degli 815.000 crocieristi usufruisce dello ‘shuttle bus’, servizio che Porto 2000 offre per ogni attracco ai passeggeri dalla banchina al centro, il che significa che questa percentuale rimane a Livorno.

“Livorno – ha commentato Salvetti – sta vivendo una nuova era di espansione sul fronte delle crociere, in una città storicamente città di crociere. La prima crociera in assoluto, il piroscafo Francesco I, partito da Palermo e diretto a Marsiglia fece tappa proprio a Livorno nel 1833″. “Negli anni passati – ha proseguito il sindaco – abbiamo raggiunto il milionesimo passeggero poi c’è stato un calo, ma ora siamo in ripresa. Questa deve essere la quarta gamba che mancava alla città per una nuova crescita. Considerando anche gli oltre 2 milioni passeggeri dei traghetti a Livorno si fermano e transitano migliaia e migliaia di persone”.