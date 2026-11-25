L’ex Civam, presto, non ci sarà più. Al suo posto, nello scalo di Vibo Valentia Marina, verrà realizzata una nuova area destinata alla logistica commerciale. Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, ha firmato il decreto di aggiudicazione dei lavori alla società La Martina Appalti Srls per un importo che supera gli 863 mila euro.

L’avvio dei lavori è previsto a cavallo tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Il progetto prevede la demolizione del vecchio capannone industriale e la successiva riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di nuovi piazzali, destinati a supportare le attività di movimentazione e logistica portuale. Un intervento che, secondo l’Autorità portuale, “consentirà di recuperare e valorizzare uno spazio oggi occupato da una struttura non più funzionale, restituendolo a una destinazione coerente con le esigenze operative dello scalo”.

La nuova area, collocata in una posizione strategica nelle vicinanze della banchina Bengasi, “contribuirà a migliorare l’organizzazione degli spazi portuali, a rendere più efficienti le attività commerciali e a rafforzare la capacità del porto di rispondere alle esigenze degli operatori e del sistema produttivo locale”. Per il presidente Piacenza, l’intervento permetterà di restituire l’area “alla funzionalità portuale” e destinarla a “servizi strategici per la logistica commerciale”. L’obiettivo dell’Adsp, ha aggiunto, è “rendere lo scalo sempre più efficiente, attrezzato e capace di sostenere le attività economiche del territorio, valorizzando le infrastrutture esistenti e creando nuove opportunità di sviluppo”.