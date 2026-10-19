Nuova diga di Vado Ligure, completata la posa dei cassoni

Anche il muro paraonde, lungo quasi tutto lo sviluppo dell'infrastruttura, è vicino a essere ultimato

Ultimo aggiornamento 19 ottobre 2026 - 12:35

Avanzano i lavori per la costruzione della nuova diga di Vado Ligure. Completata la posa di tutti i cassoni, sono in fase avanzata le lavorazioni sulla sovrastrutture, mentre prendono forma le opere di protezione dell’infrastruttura.

Il muro paraonde, lungo quasi tutto lo sviluppo della nuova diga, è vicino a essere ultimato. Rimane da completare solamente il tratto di raccordo con la diga esistente, per un’estensione equivalente a tre cassoni. Parallelamente, è iniziata anche la posa dei massi naturali, destinati a proteggere la parte superiore dello scanno di imboscamento su cui poggia la diga, e la prefabbricazione dei massi guardiani in calcestruzzo.

I lavori proseguiranno con la collocazione dei tetrapodi in calcestruzzo, del peso di 24 tonnellate ciascuno, che andranno a rafforzare ulteriormente la protezione dell’infrastruttura nella zona di frangimento delle onde.

 

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