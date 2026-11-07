DP World lancia un nuovo collegamento tra Cina e Africa

DP World amplia la propria rete di servizi marittimi tra Cina e Africa con il lancio del China Africa Link, un nuovo collegamento settimanale destinato a rafforzare i traffici tra l’Estremo Oriente e i mercati in espansione dell’Africa orientale e meridionale.

Il servizio, gestito dalla divisione Shipping Solutions AMEA del gruppo di Dubai, entrerà in funzione a fine novembre 2026. La rotazione comprenderà Shanghai, Ningbo e Nansha in Cina, Port Klang Westport in Malesia, Dar es Salaam in Tanzania, Maputo in Mozambico e Singapore, prima del ritorno a Shanghai.

Il nuovo collegamento offrirà agli operatori ulteriori possibilità di instradamento delle merci e un accesso più diretto ai mercati serviti. Dalla Cina saranno trasportati macchinari, prodotti elettronici, materiali da costruzione e componenti per l’industria automobilistica, mentre dall’Africa partiranno prodotti agricoli, minerali e altre materie prime.

Il China Africa Link si inserisce nella strategia «Connected Trade Corridors» di DP World Marine Services, che punta a integrare servizi marittimi, infrastrutture portuali e trasporti terrestri per rendere più efficienti i flussi commerciali.

«Il commercio globale sta cambiando e i nostri clienti hanno bisogno di qualcosa di più della semplice capacità di trasporto. Servono collegamenti affidabili, maggiori possibilità di scelta e la flessibilità necessaria per adattarsi all’evoluzione dei flussi commerciali. Il nuovo China Africa Link traduce in pratica il nostro approccio Connected Trade Corridors. Rafforzando i collegamenti marittimi tra Cina e Africa, ampliamo le opportunità per le imprese e sviluppiamo reti di trasporto più flessibili, in grado di assicurare la continuità dei flussi di merci», ha dichiarato Ganesh Raj, Global COO di Marine Services di DP World.

Il lancio del servizio si affianca agli investimenti infrastrutturali del gruppo in Africa. In Mozambico DP World sta realizzando un intervento da 165 milioni di dollari per ampliare il terminal container di Maputo, con l’obiettivo di più che raddoppiarne la capacità di movimentazione. In Tanzania ha invece impegnato oltre 500 milioni di dollari per la modernizzazione del porto di Dar es Salaam. Gli investimenti portuali e il nuovo servizio marittimo puntano a rafforzare i collegamenti tra i mercati emergenti, sostenendo in particolare gli scambi commerciali Sud-Sud.