DP World movimenta 64,27 milioni di teu nei primi nove mesi del 2026

Le tensioni geopolitiche e le modifiche alle rotte commerciali continuano a condizionare i flussi marittimi e l'attività dei principali hub portuali

Ultimo aggiornamento 3 novembre 2026 - 07:31

DP World ha movimentato 64,27 milioni di teu nella propria rete globale di terminal nei primi nove mesi del 2026. I risultati mostrano un andamento differenziato tra le aree geografiche: crescono i volumi in Asia e nelle Americhe, mentre si registra una flessione in Europa, Medio Oriente e Africa, in un contesto segnato dalle tensioni geopolitiche e dalle difficoltà nelle catene di approvvigionamento.

Nel terzo trimestre i volumi complessivi si sono attestati a 21,5 milioni di teu, contro i circa 24 milioni dello stesso periodo del 2025. L’Asia-Pacifico e l’India si confermano le aree con i maggiori volumi, raggiungendo 34,35 milioni di Teu nei nove mesi, con un incremento del 3,1% rispetto ai 33,32 milioni dell’anno precedente. Americhe e Australia hanno totalizzato 10,8 milioni di teu, in crescita del 3,9%.

Di segno opposto l’andamento in Europa, Medio Oriente e Africa, dove i terminal del gruppo hanno movimentato 19,12 milioni di teu, rispetto ai 25,7 milioni dello stesso periodo del 2025. Nel solo terzo trimestre i volumi sono scesi a circa 6 milioni di teu, dagli 8,8 milioni registrati un anno prima.

Nel porto di Jebel Ali, negli Emirati Arabi Uniti, la movimentazione nei primi nove mesi è stata di circa 3,5 milioni di teu, di cui 403 mila nel terzo trimestre. I terminal consolidati del gruppo hanno invece registrato complessivamente 35,4 milioni di teu, contro i 41,7 milioni del 2025.

I dati restituiscono un quadro a velocità diverse per la rete internazionale di DP World, con la crescita dei traffici asiatici e americani che contrasta con la contrazione delle altre aree. Le tensioni geopolitiche e le modifiche alle rotte commerciali continuano a condizionare i flussi marittimi e l’attività dei principali hub portuali.

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