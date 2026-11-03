DP World movimenta 64,27 milioni di teu nei primi nove mesi del 2026

DP World ha movimentato 64,27 milioni di teu nella propria rete globale di terminal nei primi nove mesi del 2026. I risultati mostrano un andamento differenziato tra le aree geografiche: crescono i volumi in Asia e nelle Americhe, mentre si registra una flessione in Europa, Medio Oriente e Africa, in un contesto segnato dalle tensioni geopolitiche e dalle difficoltà nelle catene di approvvigionamento.

Nel terzo trimestre i volumi complessivi si sono attestati a 21,5 milioni di teu, contro i circa 24 milioni dello stesso periodo del 2025. L’Asia-Pacifico e l’India si confermano le aree con i maggiori volumi, raggiungendo 34,35 milioni di Teu nei nove mesi, con un incremento del 3,1% rispetto ai 33,32 milioni dell’anno precedente. Americhe e Australia hanno totalizzato 10,8 milioni di teu, in crescita del 3,9%.

Di segno opposto l’andamento in Europa, Medio Oriente e Africa, dove i terminal del gruppo hanno movimentato 19,12 milioni di teu, rispetto ai 25,7 milioni dello stesso periodo del 2025. Nel solo terzo trimestre i volumi sono scesi a circa 6 milioni di teu, dagli 8,8 milioni registrati un anno prima.

Nel porto di Jebel Ali, negli Emirati Arabi Uniti, la movimentazione nei primi nove mesi è stata di circa 3,5 milioni di teu, di cui 403 mila nel terzo trimestre. I terminal consolidati del gruppo hanno invece registrato complessivamente 35,4 milioni di teu, contro i 41,7 milioni del 2025.

I dati restituiscono un quadro a velocità diverse per la rete internazionale di DP World, con la crescita dei traffici asiatici e americani che contrasta con la contrazione delle altre aree. Le tensioni geopolitiche e le modifiche alle rotte commerciali continuano a condizionare i flussi marittimi e l’attività dei principali hub portuali.