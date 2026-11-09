DP World punta sui mezzi senza conducente: al porto di Jebel Ali parte il progetto per la guida autonoma

Il gruppo di Dubai è il primo partner strategico di Shifft, la joint venture tecnologica sviluppata da Dubai Future Foundation e Oxa. L'obiettivo è estendere i sistemi autonomi a una rete di oltre 60 porti e terminal nel mondo.

Ultimo aggiornamento 9 novembre 2026 - 10:58

DP World prepara l’ingresso dei veicoli senza conducente nelle operazioni del porto di Jebel Ali, a Dubai. Il gruppo portuale ha siglato un accordo con Shifft, società specializzata nella logistica autonoma costituita dalla Dubai Future Foundation e dalla britannica Oxa. È il primo partner strategico dell’iniziativa, che punta a sviluppare sistemi di trasporto automatizzati da utilizzare nei terminal portuali e negli aeroporti.

Il progetto partirà da Jebel Ali, uno dei principali hub container del Medio Oriente, dove DP World impiega oltre 900 veicoli per movimentare i container tra le banchine, i piazzali di stoccaggio e i varchi di accesso. L’obiettivo è integrare progressivamente la guida autonoma nelle attività del terminal, anche nelle aree in cui operano contemporaneamente mezzi tradizionali e veicoli senza conducente.

La sperimentazione potrebbe successivamente essere estesa alla rete internazionale di DP World, che comprende oltre 60 porti e terminal e impiega migliaia di mezzi per la movimentazione delle merci.

L’accordo riguarda l’integrazione dei sistemi di guida autonoma sui veicoli esistenti, il coordinamento delle flotte, la gestione del traffico interno, la pianificazione dei percorsi e il monitoraggio delle operazioni. Previsto anche l’impiego di gemelli digitali, modelli virtuali delle infrastrutture utilizzati per simulare e controllare le attività.

«Per i nostri clienti e partner, la tecnologia autonoma si traduce in catene logistiche più prevedibili e resilienti, capaci di garantire una movimentazione delle merci affidabile e veloce», ha dichiarato Ibrahim Al Najjar, vicepresidente senior per l’information technology di DP World Gcc.

Shifft è stata costituita nell’agosto 2026 nell’ambito del programma di ricerca, sviluppo e innovazione di Dubai. La società utilizza Oxa Driver, il software per la guida autonoma sviluppato dall’azienda britannica, e Oxa Hub, una piattaforma cloud per la gestione delle flotte. La tecnologia è progettata per essere installata anche sui mezzi industriali già in servizio.

Secondo Paul Newman, fondatore e amministratore delegato di Oxa, l’obiettivo è trasformare i veicoli industriali in una flotta autonoma capace di operare in ambienti complessi.

Il primo impiego commerciale su scala replicabile è previsto a Dubai entro la fine del 2027, inizialmente nei porti e negli aeroporti. Oxa ha già annunciato l’invio di due trattori portuali equipaggiati con sistemi di guida autonoma, destinati alle attività di Shifft. Non è stato però precisato se saranno utilizzati direttamente nei terminal di DP World.

Restano ancora da definire le dimensioni dell’investimento, il numero di veicoli che saranno convertiti alla guida autonoma e il calendario per l’introduzione operativa della tecnologia a Jebel Ali.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Il porto di Gioia Tauro
La Redazione
|
Porti,Regolamenti
Ets, appello a Bruxelles delle associazioni dello shipping per salvare il transhipment europeo
La Redazione
|
Energia Pulita,Porti
Boluda compra Muller Dordrecht e cresce nell'offshore del Mare del Nord
La Redazione
|
Porti
Porto di Genova, nuova gru per il terminal Spinelli: arrivati i componenti, montaggio nelle prossime settimane
La Redazione
|
Porti
Genova-Marsiglia, decolla il nuovo volo per i cantieri navali Gin: si parte il 17 novembre
La Redazione
|
Armatori,Infrastrutture,Intermodalità,Porti
Cina-Usa, tregua sui dazi: Pechino sospende fino a gennaio le tasse portuali sulle navi americane
Giulio M. Caldon
|
Notizie,Porti
Porti cinesi: ricavi in crescita ma utili misti nel terzo trimestre 2026
Alberto Quarati
|
Porti
Impiantistica, Ceisis vuole crescere. "Allo studio fusioni e acquisizioni"
Il porto di Taranto
La Redazione
|
Infrastrutture,Porti
Taranto, la tensione tra Autorità portuale e Yilport è ai massimi
Logo blu economy bianco

Blue Media S.r.l. con sede legale in Genova, Piazza Dante 6/3 , P. IVA 02963780990

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.