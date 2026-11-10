Dragaggi alla Spezia, il porto dà l’ok per scendere a 12,50 metri di profondità

Dodici metri e cinquanta centimetri. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha tolto la lente d’ingrandimento dai fondali dello scalo e messo nero su bianco l’ok al progetto di fattibilità tecnico-economica per il dragaggio del canale d’accesso al primo bacino portuale. E non è finita qui. Tra le pieghe del decreto, firmato dal presidente Bruno Pisano, compare anche una seconda partita: la possibilità di utilizzare una parte dei fanghi scavati per il riempimento dei cassoni della nuova diga di Genova.

Dai giganti del mare che trasportano container alle grandi navi passeggeri, il porto della Spezia continua a guardare avanti. E accelera. Dopo aver avviato il dragaggio del terzo bacino, l’Autorità portuale ha dato il via libera al progetto redatto dal Consorzio Ingegneria Opere Marittime. L’obiettivo è portare i fondali del canale d’accesso al primo bacino a meno 12,50 metri, profondità destinata a rispondere soprattutto alle esigenze delle navi di classe “Icon” di Royal Caribbean. A confermare la fattibilità dell’intervento, spiega il responsabile unico del procedimento Davide Vetrala, «è stata una serie di studi», condotti anche da Rina Consulting e Centro per gli Studi di Tecnica Navale (Cetena).

Ora l’Autorità portuale compie un ulteriore passo in avanti, che va a intrecciarsi con la partita genovese della diga. L’altro passaggio importante del decreto riguarda l’approvazione, in linea amministrativa, della seconda emissione del Piano per il riutilizzo dei materiali provenienti dai dragaggi nei porti della Spezia e di Marina di Carrara. L’aggiornamento include anche i sedimenti che potranno arrivare dal nuovo intervento sul canale di accesso, inserendoli nel quadro dei 700 mila metri cubi previsti dall’accordo tra Adsp. Il condizionale, però, resta d’obbligo. Non tutto il materiale scavato potrà essere destinato alla diga: il trasferimento riguarderà esclusivamente i fanghi che, sulla base delle analisi e delle verifiche previste, risulteranno compatibili sia dal punto di vista ambientale sia per le caratteristiche tecniche richieste.

E non è l’unico passaggio da completare. L’approvazione dell’Autorità portuale, infatti, non equivale ancora all’autorizzazione definitiva al riutilizzo dei materiali. L’aggiornamento dovrà prima passare al vaglio di Regione Liguria, Arpal e Asl. Soltanto dopo i nulla osta il documento potrà essere adottato dal Commissario straordinario per la ricostruzione di Genova, Marco Bucci.

Gli uffici di Via del Molo, osserva ancora Vetrala, hanno deciso di «accelerare sulla presentazione della pratica» per realizzare i lavori già nei prossimi mesi, durante il periodo di minore traffico crocieristico. Nel frattempo, quelli del Terzo bacino sono già entrati nella fase operativa. Le attività, in programma dallo scorso 2 novembre, sono disciplinate dalle disposizioni della Capitaneria di porto.