Porto della Spezia, via ai dragaggi nel terzo bacino: “Lavori per sei mesi”

Sei mesi di lavori, dal 2 novembre al 2 maggio 2027. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale si prepara ad avviare le operazioni di dragaggio nel Terzo bacino del porto mercantile. L’intervento, affidato alle società Dragaggi Spa, Dott. Carlo Agnese Spa e Agnese Costruzioni Srl, rientra nel primo lotto funzionale delle opere previste e interesserà i primi 300 mila metri cubi di sedimenti.

A disciplinare le attività è un’ordinanza della Capitaneria di porto della Spezia, che ha stabilito le misure da adottare per garantire la sicurezza della navigazione. Durante le operazioni, previste tra le 7 di mattina e le 18 di sera, sarà vietato navigare, transitare o sostare nella zona interessata, con l’eccezione delle unità navali impegnate nel cantiere, dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia. Le imbarcazioni in transito nelle vicinanze dovranno procedere con la massima cautela, mantenendo la velocità minima di sicurezza e una distanza di almeno 50 metri dall’area interdetta. E particolare attenzione sarà riservata alla tutela ambientale: le tecniche impiegate dovranno limitare la torbidità delle acque e la dispersione di materiali, evitando sversamenti di sostanze inquinanti. L’atto della Guardia costiera disciplina anche la gestione di eventuali ritrovamenti sospetti e prevede, per i servizi tecnico-nautici, la possibilità di richiedere una sospensione delle attività durante le manovre di ormeggio e disormeggio.

Se il primo lotto è pronto a partire, il secondo è atteso nel 2027. Il progetto ha alle spalle un iter articolato. Il via libera tecnico risale al 2022. Due anni più tardi è stato assegnato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva. Da allora il dossier si è progressivamente arricchito: dall’affidamento della progettazione esecutiva al raggruppamento guidato da Hydrogeo fino al Piano di riutilizzo dei materiali approvato sul finire del 2025. Un tassello rilevante, perché consentirà di riutilizzare i sedimenti marini dragati nei porti della Spezia e di Marina di Carrara per la costruzione della nuova diga foranea di Genova, a partire proprio dal materiale proveniente da questo primo lotto.

Il percorso di affidamento dei lavori era stato avviato il 27 febbraio. In maggio, poi, la commissione di gara ha individuato la proposta migliore in quella presentata da Dragaggi Spa, Dott.Carlo Agnese Spa e Agnese Costruzioni Srl. Ora il dossier è a un punto di svolta. Il primo lotto – per un valore che si aggira sui 30 milioni di euro – partirà il 2 novembre. Nel frattempo, gli uffici dell’Autorità portuale lavoreranno per completare le autorizzazioni necessarie per procedere con la seconda parte dell’intervento.