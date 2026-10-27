Dragaggi in porto alla Spezia, primo lotto di lavori vicino al via

Due lotti. Uno pronto a partire. L’altro in calendario a pochi mesi di distanza, nel 2027. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale si prepara ad avviare le operazioni di dragaggio nel Terzo bacino del porto mercantile. Per i primi 300 mila metri cubi di sedimenti, il mese cerchiato in rosso è novembre. Poi, nell’anno nuovo, toccherà alla seconda quota.

L’iter è partito da lontano. Il primo via libera tecnico risale al 2022. Due anni più tardi è stato assegnato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva. Da allora il dossier si è progressivamente arricchito: dall’affidamento della progettazione esecutiva al raggruppamento guidato da Hydrogeo fino al Piano di riutilizzo dei materiali approvato sul finire del 2025. Un tassello rilevante perché consentirà di riutilizzare i sedimenti marini derivanti dai dragaggi nei porti della Spezia e di Marina di Carrara per la costruzione della nuova diga foranea di Genova.

Il percorso di affidamento dei lavori era stato avviato il 27 febbraio. In maggio, poi, la commissione di gara ha individuato la proposta migliore in quella presentata da Dragaggi Spa, Dott. Carlo Agnese Spa e Agnese Costruzioni Srl. Ora il dossier è vicino a un punto di svolta. Salvo imprevisti, il primo lotto – per un valore che si aggira sui 30 milioni di euro – partirà entro la fine dell’anno. Nel frattempo, gli uffici dell’Autorità portuale lavoreranno per completare le autorizzazioni necessarie per la seconda parte dell’intervento.

I dragaggi sono un tema caldo anche per la parte toscana dell’Adsp. Anche a Marina di Carrara, infatti, gli scavi rimangono al centro dell’agenda. Così come i lavori di prolungamento della banchina Taliercio, confermati nel 2027. Per aprire la strada a nuovi scenari, bisognerà invece attendere l’entrata in vigore del nuovo piano regolatore portuale.