E’ mancato Ettore Torzetti, storico segretario della Fit Cisl

E’ mancato a Genova Ettore Torzetti, storico sindacalista della Cisl, già segretario della Fit e profondo conoscitore delle dinamiche portuali.

L’addio commosso della Cisl

“La scomparsa di Ettore Torzetti – si legge in una nota – lascia un vuoto immenso, nella Cisl e nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorare al suo fianco e di condividere con lui un pezzo di strada. Come Cisl Liguria, vogliamo ricordarlo soprattutto per l’uomo che è stato. Ettore aveva qualità straordinarie che non si improvvisano e che vanno ben oltre i ruoli ricoperti: la profonda sensibilità, la sua capacita di sdrammatizzare anche le situazioni più difficili con intelligenza e con un’ironia penetrante e quella rara integrità morale che si riconosce nei fatti, giorno dopo giorno, senza bisogno di proclami. Nel suo impegno, prima alla guida della Fit Cisl Liguria e poi come segretario generale aggiunto della Fnp Cisl Liguria, ha saputo mettere al centro le persone, le loro preoccupazioni, le loro speranze. Lo ha fatto con costante dedizione, senza mai perdere di vista il senso piu autentico del proprio lavoro e il riferimento ai valori della Cisl in cui credeva profondamente”.

“Oggi sentiamo ancora più prezioso il suo modo di intendere l’ impegno sindacale durato tutta una vita e le relazioni umane che ha saputo costruire e che mancheranno a chi lo ha conosciuto davvero”.

Chi era Torzetti

Torzetti, nato nel capoluogo ligure nel 1958, ha iniziato lavorando per Fincantieri. Nel 1984 si iscrive alla Fim Cisl, la categoria dei metalmeccanici. Due anni dopo diventa operatore sindacale, occupandosi inizialmente di cantieristica ed elettronica, passando poi alla siderurgia. Nel 1992 approda alla categoria dei trasporti, all’interno della quale viene eletto segretario generale del Porto. Il passo successivo è l’elezione a segretario generale aggiunto della Fit Liguria, e poi segretario generale.

“E’ stato un protagonista assoluto della stagione che mi ha visto alla guida dell’Authority portuale – ricorda Luigi Merlo, già presidente del porto di Genova – Il suo contributo in alcune fasi decisive come la gara per l’articolo 17 e le manovre ferroviarie, è stato prezioso. Ci sono anche stati scontri duri, era un sindacalista tosto, ma sempre con un atteggiamento improntato alla lealtà. In quegli anni abbiamo anche cementato una solida amicizia e quindi oggi perdo un amico oltre che un assoluto protagonista e conoscitore della portualità italiana. Sono profondamente addolorato”.

“Ettore è stato un intelligente e lungimirante sindacalista della Cisl nel settore dei trasporti, funzione svolta prima a Genova e successivamente con ruoli nazionali – dice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva – Da tempo si occupava con grande impegno dei pensionati. Un uomo determinato e animato da un indiscutibile coraggio nel difendere le prerogative e i diritti dei lavoratori. E’ stato uno dei principali protagonisti della fase di cambiamento del porto di Genova. Per me è stato un amico con cui ho combattuto tante battaglie. Mi ha sostenuta sempre anche nei momenti più duri e difficili del mio percorso politico”.