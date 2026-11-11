Porti Eurokai in crescita: superati gli 11 milioni di teu tra gennaio e settembre 2026

Con 11,346 milioni di container movimentati nei primi nove mesi del 2026, e una crescita dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, il gruppo Eurokai ha registrato un incremento dei volumi di traffico nei propri terminal container. Guidano gli hub tedeschi, con un +8,3%. Seguono Marocco, Cipro ed Egitto, che insieme hanno toccato il +12%. Regge l’Italia, con i porti di La Spezia, Salerno e Ravenna che hanno totalizzato un +4,1%.

Contship Italia

Da gennaio a settembre, Contship Italia ha movimentato complessivamente 1,344 milioni di teu. La fetta più grande della torta è toccata alla Spezia, dove i risultati di La Spezia Container Terminal “hanno influito positivamente sul fatturato e sul risultato operativo”, spiega la nota. Se nei primi nove mesi del 2025 erano stati lavorati 839 mila contenitori, nello stesso periodo del 2026 il totale è salito a 872 mila, registrando una crescita del 4%. Meglio, ma su volumi minori, ha fatto Ravenna (+7,2%). Mentre Salerno si è fermato al +3,1%.

Eurogate

Nel segmento Eurogate, i terminal di Amburgo, Bremerhaven e Wilhelmshaven hanno movimentato circa 7 milioni di teu, con una crescita dell’8,3% rispetto ai primi nove mesi del 2025. A distinguersi è stato soprattutto l’hub della Bassa Sassonia, con ha registrato un incremento dei traffici del 24%. “I maggiori volumi movimentati in Germania nonché i ricavi da soste e da container refrigerati, mantenutisi su livelli elevati, hanno influito positivamente sull’andamento degli affari – aggiunge Eurokai -. A compensare parzialmente questo andamento favorevole sono intervenuti i costi energetici e del personale, nonché gli oneri programmati per la preparazione all’automazione”. In parallelo, prosegue il percorso di sviluppo dei siti. In aprile è stato firmato il contratto con Apm Terminal Deutschland. Lo stesso è accaduto con Cma Terminal Sas. “Entrambi i progetti prevedono una partecipazione del 20% in Eurogate Container Terminal Hamburg GmbH”. L’obiettivo è “rafforzare la fidelizzazione a lungo termine dei clienti e consentire investimenti congiunti nella modernizzazione e nell’ampliamento occidentale dell’hub”.

Prospettive future

Eurokai ha giudicato il bilancio dei primi nove mesi dell’anno come “positivo”. Le previsioni per l’intero esercizio parlano di risultati superiori a quelli registrati nei dodici mesi prima. Anche se, precisa la comunicazione, “le stime rimangono soggette a rischi alla luce delle incertezze geopolitiche”. Tra le operazioni strategiche, destinate a incidere sul futuro del gruppo, figura anche l’acquisizione di Tarros da parte di Contship Italia, attraverso la controllata Sogemar. Il prezzo dell’operazione, secondo quanto comunicato da Eurokai, si colloca “nella fascia media delle decine di milioni di euro e sarà finanziato in parte con capitale proprio e in parte con capitale di terzi”. Il traguardo è stato rivelato al momento della firma del signing: “Ampliare ulteriormente l’integrazione strategica delle attività di trasporto intermodale del gruppo italiano e creare, attraverso il collegamento tra trasporto marittimo, ferroviario e stradale, una piattaforma integrata per il corridoio Europa-Mediterraneo-Nord Africa”.