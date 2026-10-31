I fanghi dragati alla Spezia finiscono nella diga di Genova: “Il primo conferimento a novembre”

Tre tappe. Si parte lunedì 2 novembre, con l’avvio dei dragaggi nel Terzo bacino del porto. Poi, nelle prime settimane di novembre, inizieranno i trasferimenti dei sedimenti a Genova per il conferimento nei cassoni della diga. Infine, La Spezia Container Terminal darà il via ai lavori per l’ampliamento del terminal Ravano.

Lo scalo è alla vigilia di grandi cambiamenti. «Siamo arrivati quasi al termine di un percorso lunghissimo e complesso», ammette il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Bruno Pisano. Il primo appuntamento è fissato a inizio settimana, quando prenderà il via il dragaggio del Terzo bacino. Sei mesi di lavoro, fino a maggio, per completare il primo lotto funzionale delle opere programmate.

A disciplinare le attività è un’ordinanza della Capitaneria di porto, che stabilisce le misure necessarie a garantire la sicurezza della navigazione. Le operazioni si svolgeranno tra le 7 e le 18. Durante le attività sarà vietato navigare, transitare o sostare nella zona interessata, fatta eccezione per le unità impegnate nel cantiere, i mezzi di soccorso e le forze di polizia. Le imbarcazioni in transito nelle vicinanze dovranno procedere con la massima cautela, mantenendo la velocità minima di sicurezza e una distanza di almeno 50 metri dall’area interdetta. E particolare attenzione sarà riservata alla tutela ambientale: le tecniche di escavo dovranno limitare la torbidità delle acque e la dispersione di materiali, evitando sversamenti di sostanze inquinanti. «È un’operazione senza precedenti» aggiunge Pisano, che ringrazia i militari della Guardia costiera per la definizione delle misure, comprese quelle relative alla gestione di eventuali ritrovamenti sospetti nel corso degli scavi.

Nella prima decade di novembre, salvo condizioni meteomarine avverse, entrerà nella fase operativa anche l’intesa tra Autorità portuali per il trasferimento a Genova del materiale dragato alla Spezia. «L’avvio delle attività registra un lieve ritardo rispetto alle previsioni, ma nulla che comporti ripercussioni sul percorso», spiega il subcommissario alla ricostruzione di Genova Carlo De Simone. Il conferimento procederà a un ritmo «di circa 50 mila metri cubi al mese». Rispetto alla Fase A, aggiunge, «l’ammontare complessivo previsto è di 700 mila metri cubi: 14 mesi di lavoro stimati». De Simone definisce l’operazione un «caso di economia circolare unico in Italia», richiamando la necessità di aggiornare la normativa sui sedimenti e di ampliare le possibilità di riutilizzo: «Restano esclusi, naturalmente, quelli classificati come pericolosi, che devono essere smaltiti».

Il trasporto dei sedimenti avverrà via mare. A delineare le modalità dell’operazione era stato, già durante l’estate, lo stesso Pisano: «I fanghi saranno conferiti nei cassoni della nuova diga foranea direttamente dalle imprese incaricate degli scavi», aveva spiegato dopo aver firmato, a fine giugno, il decreto che assegnava l’intervento alla costituenda associazione temporanea d’impresa formata da Società Italiana Dragaggi Spa, Dott. Carlo Agnese Spa e Agnese Costruzioni Srl.

Oggi, a pochi giorni dall’avvio delle attività, il presidente dell’Adsp torna sulla portata dell’intervento: «Si tratta di un passaggio importante e strategico per la trasformazione del porto della Spezia». Anche in vista della terza tappa: l’inizio del cantiere per il nuovo molo Ravano. «La partenza dei dragaggi, infatti, darà il via immediatamente dopo ai lavori per l’ampliamento della banchina da parte di Lsct», aggiunge. Sulle stessa linea Matthieu Gasselin, amministratore delegato di Contship: «Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dice nel sottolineare l’avvio degli scavi –: segna un passaggio fondamentale per il futuro del porto della Spezia e lo sviluppo del terminal Ravano. Desidero, perciò, ringraziare l’Autorità di Sistema Portuale e il suo presidente, Bruno Pisano, per l’impegno e il lavoro di coordinamento che hanno consentito di tagliare questo traguardo».