Fermo dei tir nel Sud: bloccati anche i porti di Napoli e gli scali siciliani

Il comitato dei trasportatori siciliani: "Il transito via terra per l'ortofrutta attraverso lo Stretto di Messina rimane libero"

Tir bloccano il varco Bausan del porto di Napoli, 19 ottobre 2026.

Ultimo aggiornamento 19 ottobre 2026 - 12:35

“Il fermo dei servizi indetto dal Comitato trasportatori siciliani è attivo in tutti i porti della Sicilia. Il transito via terra per l’ortofrutta attraverso lo Stretto di Messina rimane libero: il Cts non sta effettuando blocchi stradali né presidi sulle arterie di collegamento”.

Lo dice Salvatore Bella, coordinatore del comitato trasportatori siciliani (Cts). “I mezzi delle aziende aderenti alla protesta sono attualmente fermi nei parcheggi, dove rimarranno fino a domani, martedì 20 ottobre – prosegue – Si attende infatti l’esito dell’imminente incontro a Milano con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Se il ministro accetterà integralmente le proposte presentate dalla categoria, il fermo dei porti siciliani verrà immediatamente revocato”.

Il comitato dice che “nessuna azienda viene obbligata a fermarsi. Tutte le imprese che desiderano viaggiare e consegnare le proprie merci, in particolare i prodotti ortofrutticoli, sono libere di farlo”.

La protesta degli autotrasportatori è arrivata anche al porto commerciale di Napoli. Alcuni tir hanno bloccato il varco Bausan creando disagi al traffico anche sull’A1, in particolare nell’area di accesso al capoluogo campano. La protesta è pacifica e gli autotrasportatori hanno anche spiegato agli automobilisti le ragioni della mobilitazione. 

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