Forum italo-libico a Misurata: Niger, Ciad e Sudan interessati alla Zona franca

Il 1° novembre ha preso il via a Misurata il Forum imprenditoriale e degli investimenti libico-italiano, che ha coinvolto circa 60 aziende italiane e 250 imprese libiche, con incontri economici e istituzionali fino al 3 novembre. L’iniziativa, organizzata dalla Camera di Commercio Italo-Libica in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Tripoli e Unioncamere, con il sostegno della Misurata Free Zone, rappresenta la prima missione di sistema nella città industriale libica, dopo quelle di Tripoli e Bengasi.

La missione – viene spiegato – si è inserita nel solco dell’accordo di investimento tra Zona franca, Msc e Maha Capital Partners, firmato lo scorso gennaio alla presenza del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Tajani, e della presentazione della Zona franca a Roma, lo scorso luglio, con oltre 100 rappresentanti di aziende italiane. Il Forum è dedicato alle opportunità di collaborazione nei settori dell’industria, delle infrastrutture, dell’energia e dei servizi, attraverso incontri B2B e appuntamenti istituzionali. La delegazione italiana ha compreso imprese di diversi comparti, oltre all’Istituto zooprofilattico pperimentale dell’Umbria e delle Marche e all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, rappresentata dalla presidente Annalisa Tardino.

Tra gli operatori libici figurano Brega Petroleum Marketing, Al Naseem, Lisco e United Libya Steel. Il programma ha coinvolto inoltre i ministeri economici libici, l’Autorità doganale, la Società libica dei porti, la Libyan Foreign Bank e il Comune di Misurata. La partecipazione delle ambasciate di Niger, Ciad e Sudan ha confermato il potenziale della Zona franca di Misurata come hub tra Africa, Italia ed Europa. La missione punta a favorire nuovi accordi commerciali e rafforzare l’interscambio. Nei primi sette mesi del 2026, l’Italia si conferma primo partner commerciale della Libia, con esportazioni per 2 miliardi di euro (+101%) e acquisti di merci libiche per 4,7 miliardi (+29%).