“Genova, le riparazioni navali valgono due miliardi di euro”

Due miliardi di valore e oltre 10 mila occupati, tra diretti e indiretti. Il comparto delle riparazioni navali di Genova fa i conti con il proprio peso socioeconomico e si prepara ad affrontare il Piano regolatore portuale, così da dare una rotta di espansione al settore. I numeri sono stati annunciati durante la presentazione dell’Osservatorio di Confindustria sul comparto.

“Genova ha una sorta di ecosistema nella parte industriale. Il comparto può contare su circa 80 aziende: ripariamo yacht, costruiamo navi militari. Credo si possa dire che siamo un’eccellenza europea. Sulla infrastrutture siamo un po’ più deboli” ha spiegato Marco Ghiglione, vicepresidene di Confindustria con delega a industria del porto.

L’altra sfida è il Piano regolatore portuale: “Sono soddisfatto da questi primi approcci. L’Authority ha preso in considerazione le nostre istanze” ha continuato Ghiglione. “Serve un bacino per ricevere le navi di nuova generazione. Questo significa che rimarremo dove siamo, non ci sposteremo”.