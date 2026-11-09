Genova-Marsiglia, decolla il nuovo volo per i cantieri navali Gin: si parte il 17 novembre

Un volo diretto tra Genova e Marsiglia per collegare i cantieri navali delle due città. Dal 17 novembre Airidea inaugura una nuova rotta settimanale, nata da un accordo con Genova Industrie Navali (Gin), il gruppo a cui fanno capo San Giorgio del Porto e T. Mariotti a Genova e Chantier Naval de Marseille in Francia. Il servizio sarà aperto a tutti i passeggeri, con prenotazioni disponibili sul sito della compagnia.

Il collegamento sarà operato con un Jetstream 32, con partenza da Genova alle 8 e rientro alle 19. Il tempo di volo previsto è compreso tra un’ora e un’ora e mezza, consentendo di raggiungere Marsiglia, svolgere una giornata di lavoro e tornare in Liguria senza pernottamento.

Il primo volo di linea è programmato per martedì 17 novembre, preceduto da un volo test il 10 novembre.

L’iniziativa nasce dalle esigenze operative di Genova Industrie Navali, che ha stabilimenti sulle due sponde del Mediterraneo e necessita di collegamenti frequenti tra le proprie sedi. La rotta si aggiunge alla Genova-Trieste, già operata da Airidea, compagnia di aviazione regionale con sede nel capoluogo ligure.

«Questa rotta nasce dal dialogo con le imprese del territorio: Genova Industrie Navali, con attività a Marsiglia, aveva la necessità di spostarsi spesso e senza complicazioni e si è rivolta a noi per trovare una soluzione», spiega Gian Marco Vivado, amministratore delegato di Airidea.

«Le prenotazioni sono aperte a chiunque voglia usufruirne, direttamente sul sito. Abbiamo in corso interlocuzioni anche con altre realtà locali con attività internazionali», aggiunge Vivado.

Per Gin, il collegamento permetterà di ridurre i tempi degli spostamenti tra i cantieri italiani e francesi, facilitando il coordinamento delle attività industriali.

«Il nuovo collegamento risponde a un’esigenza concreta del nostro gruppo: facilitare gli spostamenti tra le sedi operative italiane e francesi e migliorare il coordinamento delle attività», sottolinea Ferdinando Garrè, amministratore delegato di Genova Industrie Navali. «Siamo lieti che dall’accordo con Airidea nasca un servizio aperto a tutti, che potrà contribuire a rafforzare le relazioni economiche e industriali tra Genova e Marsiglia».

La compagnia continuerà intanto a operare la rotta Genova-Trieste, che collega i due principali sistemi portuali dell’Alto Tirreno e dell’Alto Adriatico. Per le aziende che utilizzano regolarmente i collegamenti sono previsti accordi dedicati, condizioni agevolate e procedure semplificate per la gestione delle trasferte.