Genova, nuova darsena al Waterfront

Genova – Torna sul tavolo dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona (anche se va ricordato che si tratta sempre di ipotesi) il tema dello spostamento dei circoli nautici genovesi dalla sede del Porticciolo Duca degli Abruzzi, per fare spazio alle Riparazioni navali. Un tema che l’allora Autorità portuale di Genova aveva già provato ad affrontare una quindicina di anni fa, sempre nel quadro del riordino del porto industriale, un’area già all’epoca in forte espansione e la cui richiesta di spazio è più che mai urgente.

L’ipotesi è stata comunicata da Palazzo San Giorgio nel quadro degli incontri consultivi finalizzati alla redazione del Piano regolatore portuale, e discusso sia lunedì con il comparto legato alla nautica professionale (Genova4Yachting) sia ieri con l’Ente Bacini. Nell’ipotesi prospettata dalle strutture guidate da Matteo Paroli, la quadra sarebbe garantita grazie dai nuovi spazi a mare creati dalla nuova Diga foranea.

I circoli nautici potrebbero infatti essere spostati entro una nuova darsena a Sud dell’attuale Waterfront Marina del gruppo Amico & Co. (per dare un riferimento, l’area che durante il Salone Nautico rimane più esterna verso il mare). Con la Diga attuale, un’ulteriore darsena restringerebbe in maniera eccessiva l’imboccatura del porto a Levante, ma con la nuova Diga non si porrebbero problemi di spazio, e i circoli sarebbero collegati al più ampio Polo della Nautica che si sta concretizzando nell’area.

L’ipotesi tuttavia prevede solo lo spostamento dei circoli nautici a Ponente del Duca degli Abruzzi, mentre rimarrebbe al suo posto lo Yacht Club, beneficiando di un vincolo dei Beni Culturali. La riorganizzazione delle aree darebbe alle Riparazioni nuove superfici per 75 mila metri quadrati, e un nuovo bacino di carenaggio da 360 metri di lunghezza e 60 di larghezza, in grado quindi di ospitare quasi tutte le navi passeggeri oggi in circolazione al mondo.

Lunedì, presenti i anche rappresentanti di Confcommercio, Astoi, Assocostieri e Camera di Commercio di Genova, sono state ripresentate le ipotesi di ricollocazione dei Depositi chimici (in particolare al Porto Petroli di Multedo, «preservando la vocazione polifunzionale del porto» – ossia evitando di mescolare le varie destinazioni d’uso all’interno dei diversi settori dello scalo: uno dei punti deboli del progetti dei Depositi a Ponte Somalia, in un’area dedicata a container e traghetti.

All’incontro si è discusso del possibile futuro dell’ex Centrale Enel sotto la Lanterna. Vincolata anch’essa, nelle ipotesi si prevede una valorizzazione delle sue strutture con una possibile apertura al pubblico, che tenga però insieme una funzione industriale sostenibile, come la generazione di fonti di energia alternativa, ad esempio con un impianto di generazione di idrogeno verde, su esempio di quanto attualmente in progetto per il porto di Savona.

Ieri, all’incontro con i rappresentanti Enav, Enac e Aeroporti di Genova si è invece discussa l’ipotesi di allungare di 50 metri a Ponente la pista aeroportuale per migliorarne la funzionalità, mentre l’ente ha nuovamente illustrato i progetti di avanzamento delle banchine nel Bacino di Sampierdarena, da portare a termine, dove necessario, nel rispetto delle limitazioni determinate dal cono di decollo e atterraggio degli aerei. —