Genova, più vicina la concessione al terminal di Spinelli e Hapag-Lloyd

Comitato di gestione incentrato sul bilancio ieri a Palazzo San Giorgio. Ma un passaggio atteso dell’Autorità di sistema portuale guidata da Matteo Paroli era anche quello sulla concessione al terminal Spinelli. Secondo quanto risulta a Blueconomy.com, il presidente ha presentato un’informativa propedeutica alla firma della stessa concessione, che a questo punto potrebbe arrivare nei prossimi giorni, secondo i tempi tecnici. Una questione che si trascina da anni anche per contenziosi che hanno fatto scuola (con i paletti del Consiglio di Stato nel 2025), risolta finora in maniera non definitiva.

Il tema è delicato e coinvolge anche il socio di minoranza del terminal, la compagnia tedesca Hapag-Lloyd: un cliente storico del porto di Genova alla cui attività contribuisce portando una quota consistente di container.

Dopo una concessione ponte, il 30 settembre 2025 è stata rilasciata a Spinelli e Hapag-Lloyd concessione fino al 2054, ma con delle prescrizioni areali e di investimento (in particolare equipment specialistici per contenitori come ship-to-shore, transtainer e sistemi di automazione) basate sulla sentenza del Consiglio di Stato che eccepiva una incoerenza delle attività del terminal con il Prp (prevalenza movimentazione container).

Il terminalista ha quindi presentato un piano industriale del terminal coerente con queste prescrizioni, rimettendo la questione nelle mani dell’Authority. L’Adsp ha esaminato il piano industriale e adesso ha comunicato al Comitato di gestione la conclusione delle verifiche. Con il riconoscimento della conformità del piano alle indicazioni della Corte, il terminalista attende la convocazione per la firma definitiva degli atti.

Anche la discussione sul bilancio non è stata di routine: è arrivata l’approvazione del documento, ma con forte attenzione ai paletti da parte dei revisori, in un momento di incertezza per tutte le Adsp. Il bilancio di previsione comprende la prosecuzione degli investimenti nei porti di Genova, Pra’, Savona e Vado. Per il 2027 sono previste entrate per 171,15 milioni di euro e spese per 202,37 milioni. L’Authority, per non gravare sui traffici, ha rinviato al 2028 l’applicazione della sovrattassa sulle merci deliberata nel 2021. E questo nonostante resti aperta la questione dei sovracosti: l’aumento dei prezzi dei materiali per le opere fino allo scorso anno era coperto dallo Stato. Quest’anno risulta in capo alle Adsp, anche se il ministero si è impegnato a coprirli ripristinando la situazione precedente. Intanto però l’Authority genovese ha già anticipato 56,66 milioni.

Oltre alle infrastrutture strategiche, gli investimenti riguardano la digitalizzazione, con 2 milioni stanziati per la cybersecurity, per adeguarsi alle norme europee e per fronteggiare gli hacker che attaccano le infrastrutture portuali. Circa 20 milioni andranno per proseguire la realizzazione del cold ironing, mentre il documento prevede la completa attuazione del piano dei fabbisogni con la copertura delle 335 unità previste dalla pianta organica.