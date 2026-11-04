Genova-Savona, verso il nuovo Piano Regolatore: ecco le principali novità

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, ha presentato nelle scorse settimane agli stakeholder le proposte dei nuovi Piani Regolatori Portuali di Genova e di Savona-Vado Ligure. I documenti che pubblichiamo, corredati da guide di lettura, rientrano nel percorso di consultazione per rendere trasparenti le scelte di assetto.

I piani declinano gli indirizzi del Dpss 2022 lungo tre macro-obiettivi: competitività (accessibilità, intermodalità, innovazione), sostenibilità ambientale e maggiore valore per il territorio, con attenzione alla qualità del lavoro e alle relazioni porto-città. Criteri guida sono la flessibilità delle destinazioni funzionali e, soprattutto a Genova, la sobrietà degli interventi, privilegiando riuso e ottimizzazione dell’esistente.

L’obiettivo programmatico è la pre-adozione tra dicembre 2026 e gennaio 2027, seguita dalla Vas e dai pareri degli enti. L’approvazione del Prp non autorizzerà automaticamente le opere, che richiederanno ulteriori fasi di progettazione e finanziamento. Le guide offrono una base conoscitiva per un “confronto consapevole sul futuro dei due scali”.

Nautica e riparazioni navali

Per quest’area sono previsti 90 mila metri quadrati (mq) di nuovi spazi. I circoli nautici al Porticciolo Duca degli Abruzzi (salvo Yacht Club e Rowing, vincolati) sarebbero spostati in una nuova Darsena a Sud di quella dell’attuale Waterfront. Lo spazio ricavato al Duca degli Abruzzi diventerebbe un accosto da 440 metri per le navi in riparazione. Anche la zona di Via dei Pescatori (l’area industriale a Ponente del Waterfront ) avanzerebbe verso l’ultimo frammento della vecchia Diga foranea. Così che a Sud del Molo ex Superbacino saranno ricavati piazzali e un ulteriore accosto da 365 metri. In totale gli accosti aggiuntivi alle saranno cinque: quattro per le navi, uno per gli yacht.

Il porto passeggeri

L’allungamento di Ponte Caracciolo di circa 60 metri servirà ai traghetti di ultima generazione. L’intervento comporta una riduzione della lunghezza di Calata Sanità (il terminal visibile dal Porto Antico, quello con le gru azzurre) da circa 520 a 460 metri, ma con 9.000 mq di nuovi spazi. Per Calata Sanità restano aperte due alternative: mantenimento delle attività container oppure conversione a traghetti passeggeri/merci, ed eventualmente navi da crociera: “da definire in fase attuativa” dice lo Scenario.

Il polo di Sampierdarena

Per la funzione container, lo Scenario di Piano prevede 190 mila mq di nuovi piazzali complessivi, con un avanzamento della banchina di circa 50 metri e il riempimento degli specchi acquei sotto la Lanterna: Calata Concenter (già prevista dal Piano regolatore vigente) e Calata Giaccone col materiale d’escavo del Tunnel Subportuale (primo smarino previsto: marzo 2028). Per le funzioni traghetti merci, rinfuse, carichi convenzionali e aree industriali sono previsti 130 mila mq di riempimenti e due nuovi accosti. In particolare: 87 mila mq a riempire Calata Mogadiscio. Su questo nuovo sporgente l’Adsp propone di trasferire la rinfuse ora sotto la Lanterna, per lasciare spazio ai container. In fregio all’area dei Ponti Ronco-Canepa sorgerebbe il nuovo porto dei traghetti merci, tre accosti. Lo Scenario mette punta anche alla Banchina ex Ilva, oltre il Polcevera, per un possibile “co-uso” col porto commerciale.

Multedo e porto petroli

Come noto, l’Adsp propone la ricollocazione dei Depositi chimici nel Porto Petroli, coi serbatoi interrati: 92 mila mq di riempimenti nello spazio tra i Pontili Gamma e Delta. I Depositi lascerebbero così l’abitato di Multedo, spostandosi nel suo porto. L’ente ha proposto altre ipotesi, indicando questa come la più praticabile.

Le aree a Pra’ e Voltri

Lo Scenario non prevede nuove banchine per il terminal container dei Pra’, ma l’avanzamento verso il mare, senza accosti per le navi, dell’area più verso Voltri. Si tratterebbe di due riempimenti, uno da 50 mila e l’altro da 45 mila mq. Il primo servirebbe a ospitare il deposito di container vuoti oggi confinante con la Fascia di Rispetto di Pra’. Il secondo, dice il documento, per “attività oggi nell’area di Voltri”.

Savona: raddoppia il porto

Qui lo Scenario prevede 295 mila mq di nuovi riempimenti, di cui 275 mila connessi con la nuova Tasca a Sud del Molo Boselli (prolungato di 105 metri: grafico “Savona”). In pratica, è il raddoppio degli Alti fondali, col potenziamento di Savona nelle sue attività tradizionali come rotabili e merci convenzionali. La nuova Tasca sarebbe collegata all’ipotizzato Tunnel sottomarino con lo svincolo autostradale di Savona, in una netta separazione dei traffici merci da quelli urbani.

Vado: si allunga la Piattaforma

A Vado Ligure lo Scenario individua 210 mila mq di riempimenti e circa 52 mila mq di nuove aree a terra in ambito passeggeri-commerciale, con nuovi accosti per navi di 250-300 metri. Previsto anche il prolungamento della Piattaforma container di circa 150 metri (estendibile fino a 200).

Connessioni, verde, vivibilità

È previsto l’allungamento dei parchi ferroviari dei porti a 750 metri, l’Autoparco a Cornigliano e i buffer al Tunnel Autostrada-Porto a Savona. L’obiettivo è potenziare l’uso del treno, e separare traffico merci e cittadino. Grande attenzione è dedicata alle connessioni porto-città. Per Genova, l’idea è collegare con un’unica passeggiata il Watefront alla Lanterna (anche tramite percorsi in sospensione, come sulle Riparazioni e tra Lanterna ed ex Centrale Enel). E anche mitigare con vegetazione il Porto Petroli e la piattaforma di Pra’ (spunta una “duna” alla foce del Rio San Giuliano). Notevole per Savona la nuova terrazza ai piedi del Priamar, ma anche la riqualificazione della Magona, la razionalizzazione del fronte mare vadese e il nuovo parcheggio interrato e multipiano a Bergeggi.

I link alla documentazione:

Prp Savona Vado Ligure

Prp Genova

Opzioni porto Pra’

Guida Prp Genova

Guida Prp Savona Vado Ligure