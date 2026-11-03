Genova-Savona, verso il nuovo Piano Regolatore: le novità per yacht, Pra’, Calata Sanità e traghetti

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, ha presentato nelle scorse settimane agli stakeholder le proposte dei nuovi Piani Regolatori Portuali di Genova e di Savona-Vado Ligure. I documenti che pubblichiamo, corredati da guide di lettura, rientrano nel percorso di consultazione per rendere trasparenti le scelte di assetto.

I piani declinano gli indirizzi del DPSS 2022 lungo tre macro-obiettivi: competitività (accessibilità, intermodalità, innovazione), sostenibilità ambientale e maggiore valore per il territorio, con attenzione alla qualità del lavoro e alle relazioni porto-città. Criteri guida sono la flessibilità delle destinazioni funzionali e, soprattutto a Genova, la sobrietà degli interventi, privilegiando riuso e ottimizzazione dell’esistente.

A Genova particolare rilievo assume il polo yacht a Levante. Il Piano consolida il distretto delle costruzioni e riparazioni navali e della nautica da diporto con oltre 90.000 m² di nuovi spazi, cinque accosti aggiuntivi (da 280 a oltre 400 metri), l’adeguamento di un bacino esistente a 360 metri e un nuovo bacino per grandi yacht da 150 metri. Una nuova darsena (circa 60.000 m² di specchio acqueo e 22.000 m² a terra) permette la ricollocazione di circoli sportivi e spazi dedicati ai grandi yacht, separando più nettamente le attività di diporto da quelle della cantieristica tradizionale e migliorando la sicurezza della navigazione.

Nel porto storico, l’allungamento di Ponte Caracciolo di circa 60 metri (accosto complessivo da 290 metri) è finalizzato ai traghetti di ultima generazione. L’intervento comporta una riduzione della lunghezza utile di Calata Sanità da circa 520 a 460 metri, mantenendone piena operatività e prevedendo circa 9.000 m² di nuovi spazi. Per Calata Sanità restano aperte due alternative: mantenimento delle attività commerciali/container oppure conversione a traffici ro-pax ed eventualmente crocieristici, da definire in fase attuativa.

A Vado Ligure lo scenario individua circa 210.000 m² di riempimenti e circa 52.000 m² di nuove aree a terra in ambito passeggeri/commerciale, con nuovi accosti per navi di 250-300 metri. Nell’area dei traghetti le nuove superfici aumentano gli spazi per i veicoli in attesa e migliorano l’organizzazione di accessi e operazioni, mantenendo flessibilità tra funzioni passeggeri e commerciali. È previsto anche il prolungamento della piattaforma di circa 150 metri (estendibile fino a 200).

L’obiettivo programmatico è la pre-adozione tra dicembre 2026 e gennaio 2027, seguita dalla VAS e dai pareri degli enti. L’approvazione del PRP non autorizzerà automaticamente le opere, che richiederanno ulteriori fasi di progettazione e finanziamento. Le guide offrono una base conoscitiva per un “confronto consapevole sul futuro dei due scali”.

Prp Savona Vado Ligure

Prp Genova

Opzioni porto Pra’

Guida Prp Genova

Guida Prp Savona Vado Ligure