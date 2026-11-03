Genova-Savona, verso il nuovo Piano Regolatore: le novità per yacht, Pra’, Calata Sanità e traghetti

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, ha presentato nelle scorse settimane agli stakeholder le proposte dei nuovi Piani Regolatori Portuali di Genova e di Savona-Vado Ligure. I documenti che pubblichiamo, corredati da guide di lettura, rientrano nel percorso di consultazione per rendere trasparenti le scelte di assetto.
I piani declinano gli indirizzi del DPSS 2022 lungo tre macro-obiettivi: competitività (accessibilità, intermodalità, innovazione), sostenibilità ambientale e maggiore valore per il territorio, con attenzione alla qualità del lavoro e alle relazioni porto-città. Criteri guida sono la flessibilità delle destinazioni funzionali e, soprattutto a Genova, la sobrietà degli interventi, privilegiando riuso e ottimizzazione dell’esistente.
A Genova particolare rilievo assume il polo yacht a Levante. Il Piano consolida il distretto delle costruzioni e riparazioni navali e della nautica da diporto con oltre 90.000 m² di nuovi spazi, cinque accosti aggiuntivi (da 280 a oltre 400 metri), l’adeguamento di un bacino esistente a 360 metri e un nuovo bacino per grandi yacht da 150 metri. Una nuova darsena (circa 60.000 m² di specchio acqueo e 22.000 m² a terra) permette la ricollocazione di circoli sportivi e spazi dedicati ai grandi yacht, separando più nettamente le attività di diporto da quelle della cantieristica tradizionale e migliorando la sicurezza della navigazione.
Nel porto storico, l’allungamento di Ponte Caracciolo di circa 60 metri (accosto complessivo da 290 metri) è finalizzato ai traghetti di ultima generazione. L’intervento comporta una riduzione della lunghezza utile di Calata Sanità da circa 520 a 460 metri, mantenendone piena operatività e prevedendo circa 9.000 m² di nuovi spazi. Per Calata Sanità restano aperte due alternative: mantenimento delle attività commerciali/container oppure conversione a traffici ro-pax ed eventualmente crocieristici, da definire in fase attuativa.
A Vado Ligure lo scenario individua circa 210.000 m² di riempimenti e circa 52.000 m² di nuove aree a terra in ambito passeggeri/commerciale, con nuovi accosti per navi di 250-300 metri. Nell’area dei traghetti le nuove superfici aumentano gli spazi per i veicoli in attesa e migliorano l’organizzazione di accessi e operazioni, mantenendo flessibilità tra funzioni passeggeri e commerciali. È previsto anche il prolungamento della piattaforma di circa 150 metri (estendibile fino a 200).
L’obiettivo programmatico è la pre-adozione tra dicembre 2026 e gennaio 2027, seguita dalla VAS e dai pareri degli enti. L’approvazione del PRP non autorizzerà automaticamente le opere, che richiederanno ulteriori fasi di progettazione e finanziamento. Le guide offrono una base conoscitiva per un “confronto consapevole sul futuro dei due scali”.